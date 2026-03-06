Quem ainda está na Prova do Líder do BBB 26? Disputa em dupla define liderança da semana

A oitava disputa pela liderança no Big Brother Brasil 26 colocou os participantes diante de um novo desafio de resistência na madrugada desta sexta-feira, 6. A dinâmica ultrapassou oito horas de duração e ainda mantém duas duplas na disputa pelo posto mais importante da semana.

A prova desta vez traz uma novidade: a liderança será dividida entre dois participantes. A informação foi anunciada ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt, que explicou que os vencedores compartilharão todos os poderes da liderança.

Como funciona o desafio

A prova exige atenção constante e trabalho em equipe. Cada dupla ocupa lados opostos do Provódromo e precisa cumprir duas tarefas simultaneamente.

De um lado da arena, um participante deve manter um botão pressionado continuamente. O equipamento é sensível, qualquer descuido altera a cor do dispositivo e elimina imediatamente a dupla da disputa.

Enquanto isso, do outro lado, o parceiro precisa sustentar uma barra que equilibra um prato suspenso. O objeto pode receber peso ao longo da prova e conta com um ímã na parte inferior que não pode encostar no chão. Caso isso aconteça, a dupla é automaticamente desclassificada.

Duplas que participaram da prova

Os participantes se organizaram em duplas para enfrentar o desafio de resistência. A disputa começou com sete pares:

- Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach - Breno e Leandro - Milena e Ana Paula - 1ª dupla eliminada - Chaiany e Gabriela - 2ª dupla eliminada - Babu Santana e Solange Couto - 3ª dupla eliminada - Juliano Floss e Samira - 4ª dupla eliminada - Marciele e Jordana - 5ª dupla eliminada

Após as eliminações ao longo da madrugada, duas duplas seguiam firmes na prova e continuam lutando pela liderança por volta das 8h desta sexta.

Liderança compartilhada muda o jogo

Segundo Tadeu Schmidt, os vencedores da prova exercerão o poder do líder em conjunto durante toda a semana.

Isso significa que todas as decisões estratégicas precisarão ser tomadas em consenso, desde a indicação direta ao Paredão até a escolha do participante que ficará Barrado no Baile.

"Teremos dois líderes. Eles vão dividir tudo: indicação ao Paredão, Barrado no Baile todas as decisões serão tomadas juntos", explicou o apresentador durante o programa ao vivo.

Dinâmica da semana terá novas regras

Além da liderança dupla, a semana promete outras mudanças importantes na dinâmica do jogo.

No sábado, os confinados disputam a tradicional Prova do Anjo. Porém, desta vez, o vencedor não terá poder sozinho. O Anjo e o participante escolhido para o Monstro precisarão chegar a um acordo para indicar alguém diretamente ao Paredão.

Caso os dois não entrem em consenso, a consequência será imediata: ambos irão automaticamente para a berlinda.

A dinâmica promete aumentar a tensão estratégica dentro da casa e testar alianças no momento mais decisivo da semana.