Portel entrega Centro Esportivo e caiaques para fomentar o esporte na cidade

A cidade de Portel, localizada na Ilha do Marajó, que completou 268 anos na última sexta-feira (24), ganhou um Centro Esportivo Comunitário moderno e com espaço para várias atividades esportivas.

O centro conta com um campo society moderno. Além disso, a cidade recebeu uma Academia de Saúde, que promete ampliar as opções de atividade física e qualidade de vida para a comunidade. No evento, também foram entregues caiaques olímpicos para o projeto Rios de Talentos.

O projeto de canoagem é referência no município e é mantido pelo Governo do Estado do Pará desde 2014, sendo responsável por revelar talentos e promover inclusão social por meio do esporte nas águas que fazem parte da vida do povo portelense.

Para encerrar a programação, também foi realizada a II Meia Maratona de Portel. A disputa reuniu 220 atletas de várias partes do Brasil, destacando-se como uma das protagonistas do calendário esportivo local.

O secretário municipal de Esportes, Idinor Ferreira, celebrou mais uma edição da maratona e destacou a importância do evento para o município.

“A meia maratona é uma realidade. Além de impulsionar o turismo, passa a ser uma modalidade esportiva bastante procurada nesse período, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da economia do município”, declarou.

A celebração do aniversário da cidade contou com uma programação com diversas modalidades e públicos, em busca de um futuro com mais oportunidades por meio do esporte.