Passeio Ciclístico reúne mais de mil participantes e percorre bairros de Belém

Evento promovido pelo SESI e SENAI promove o esporte, lazer e sustentabilidade

O Liberal
fonte

Passeio teve percursos de 13 km e 5 km, voltado para PCDs (Divulgação)

Cerca de mil e quatrocentos ciclistas participaram da 13ª edição do Passeio Ciclístico SESI/SENAI, realizado no último domingo (25), em Belém. O evento percorreu diversos bairros da capital paraense, com percursos de 13 km e 5 km.

O passeio, que chega à sua 13ª edição, tem como objetivo promover o esporte e o lazer para a comunidade local, destacando a importância da prática esportiva para a saúde e o papel da bicicleta como alternativa sustentável para o dia a dia.

"O Passeio Ciclístico é um momento de encontro", afirmou o presidente da FIEPA, Alex Carvalho. "Reúne famílias, amigos e a comunidade em torno de um propósito comum: valorizar o bem-estar, a saúde e a ocupação positiva dos espaços urbanos. É uma ação que mostra que investir em qualidade de vida também é investir no futuro da nossa sociedade", completou.

Daniele Ferreira participou pela primeira vez do pedal e destacou que a experiência foi muito boa. Além de praticar o esporte, a ciclista contou que conseguiu conhecer pontos de Belém que ainda não conhecia.

"Foi a primeira vez que participei do passeio e achei maravilhoso. Além da organização, foi uma oportunidade de conhecer melhor as ruas de Belém e viver um momento de paz e integração. Com certeza quero participar nos próximos anos", declarou.

image (Divulgação)

O passeio também tem um viés inclusivo. O evento contou com o Pelotão da Inclusão, voltado para pessoas com deficiência. Ao todo, foram mais de 200 inscritos na categoria, que teve percurso de 5 km.

"Chegar à 13ª edição demonstra o quanto o Passeio Ciclístico já faz parte do calendário da cidade. É um evento que cresce a cada ano, com mais participação, mais inclusão e um impacto social muito positivo, alinhado à missão do SESI de promover saúde, lazer e educação", celebrou Dário Lemos, superintendente do SESI Pará.

No final do evento, a organização realizou sorteios de bicicletas, triciclos adaptados e handbikes para os participantes.

mais esportes

esportes

ciclismo
