Passeio Ciclístico reúne mais de mil participantes e percorre bairros de Belém Evento promovido pelo SESI e SENAI promove o esporte, lazer e sustentabilidade O Liberal 26.01.26 11h41 Passeio teve percursos de 13 km e 5 km, voltado para PCDs (Divulgação) Cerca de mil e quatrocentos ciclistas participaram da 13ª edição do Passeio Ciclístico SESI/SENAI, realizado no último domingo (25), em Belém. O evento percorreu diversos bairros da capital paraense, com percursos de 13 km e 5 km. O passeio, que chega à sua 13ª edição, tem como objetivo promover o esporte e o lazer para a comunidade local, destacando a importância da prática esportiva para a saúde e o papel da bicicleta como alternativa sustentável para o dia a dia. "O Passeio Ciclístico é um momento de encontro", afirmou o presidente da FIEPA, Alex Carvalho. "Reúne famílias, amigos e a comunidade em torno de um propósito comum: valorizar o bem-estar, a saúde e a ocupação positiva dos espaços urbanos. É uma ação que mostra que investir em qualidade de vida também é investir no futuro da nossa sociedade", completou. VEJA MAIS Atletas do All Star Rodas são convocadas para treinos visando o Mundial no Canadá Três jogadoras do All Star Rodas foram convocadas para um período de treinamento de olho no Mundial de Basquete em cadeira de rodas Belém será sede da Taça Brasil de futsal de clubes no Mangueirinho A capital paraense receberá atletas de 9 a 11 anos no mês de outubro deste ano Daniele Ferreira participou pela primeira vez do pedal e destacou que a experiência foi muito boa. Além de praticar o esporte, a ciclista contou que conseguiu conhecer pontos de Belém que ainda não conhecia. "Foi a primeira vez que participei do passeio e achei maravilhoso. Além da organização, foi uma oportunidade de conhecer melhor as ruas de Belém e viver um momento de paz e integração. Com certeza quero participar nos próximos anos", declarou. (Divulgação) O passeio também tem um viés inclusivo. O evento contou com o Pelotão da Inclusão, voltado para pessoas com deficiência. Ao todo, foram mais de 200 inscritos na categoria, que teve percurso de 5 km. "Chegar à 13ª edição demonstra o quanto o Passeio Ciclístico já faz parte do calendário da cidade. É um evento que cresce a cada ano, com mais participação, mais inclusão e um impacto social muito positivo, alinhado à missão do SESI de promover saúde, lazer e educação", celebrou Dário Lemos, superintendente do SESI Pará. No final do evento, a organização realizou sorteios de bicicletas, triciclos adaptados e handbikes para os participantes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes esportes ciclismo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES mais esportes Passeio Ciclístico reúne mais de mil participantes e percorre bairros de Belém Evento promovido pelo SESI e SENAI promove o esporte, lazer e sustentabilidade 26.01.26 11h41 Não deu! Deiveson Figueiredo perde para russo no UFC e se distancia de nova chance pelo cinturão Após três rounds de luta, paraense perdeu por decisão dos juízes 26.01.26 9h00 MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00 MMA Sport Club Deiveson Figueiredo encara o fenômeno Umar Nurmagomedov no UFC 324 23.01.26 12h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 25.01.26 17h15 futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53 futebol Paysandu 'supera' Remo e leva mais torcedores ao estádio na 1ª rodada do Parazão Equipe bicolor se reencontrou com a torcida bicolor no último domingo (25), na Curuzu 26.01.26 9h47