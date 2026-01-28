Sistema de reconhecimento facial é instalado no estádio Mangueirão

Para atender às exigências da Lei Geral do Esporte (nº 14.597/2023), o Mangueirão recebeu a instalação de leitores de reconhecimento facial nas catracas de acesso ao estádio. Os equipamentos já estão completamente instalados nas estruturas e passam por ajustes finais.

O novo sistema, além do monitoramento facial, também conta com identificação biométrica, uma central técnica de informações e o monitoramento por imagens do público presente.

“A implementação do reconhecimento facial no Novo Mangueirão representa um avanço significativo na segurança e na experiência dos torcedores que vão assistir aos jogos no estádio. Nós, do Governo do Pará, por meio da Seel, estamos sempre buscando garantir conforto e segurança. Essa tecnologia vai trazer muitos benefícios para todos”, afirmou o secretário de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Cássio Andrade.

Agora, o estádio está de acordo com as normas da Lei Geral do Esporte, que determina a fiscalização do acesso às arenas esportivas com capacidade superior a 20 mil pessoas. A determinação tem como objetivo dar mais segurança aos torcedores, ao facilitar a identificação de pessoas envolvidas em confusões e monitorar todos os acessos com câmeras.

Além disso, com o cadastro da biometria facial, não é possível a transferência de ingressos, o que inibe a ação de cambistas ou o uso de ingressos falsos. Conforme informou o Estado, o sistema será integrado com os clubes que utilizam o estádio. Assim, os torcedores cadastrados nos clubes serão automaticamente inseridos no sistema do Mangueirão.

Em breve, nos canais oficiais do governo do Estado, será disponibilizado um link para a realização dos cadastros. O torcedor deverá informar dados pessoais, como RG ou CNH (ou passaporte, no caso de estrangeiros), além do escaneamento facial.

O Paysandu é um dos clubes no Estado que já adotaram o reconhecimento facial para acesso ao estádio da Curuzu. A equipe também possui sistema próprio de venda de ingressos e não utiliza mais bilhetes de papel.