Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Sistema de reconhecimento facial é instalado no estádio Mangueirão

Iniciativa atende às exigências da Lei Geral do Esporte e visa dar mais segurança aos torcedores

O Liberal
fonte

Sistema passa por ajustes finais ((Rodrigo Pinheiro / Agência Pará))

Para atender às exigências da Lei Geral do Esporte (nº 14.597/2023), o Mangueirão recebeu a instalação de leitores de reconhecimento facial nas catracas de acesso ao estádio. Os equipamentos já estão completamente instalados nas estruturas e passam por ajustes finais.

O novo sistema, além do monitoramento facial, também conta com identificação biométrica, uma central técnica de informações e o monitoramento por imagens do público presente.

“A implementação do reconhecimento facial no Novo Mangueirão representa um avanço significativo na segurança e na experiência dos torcedores que vão assistir aos jogos no estádio. Nós, do Governo do Pará, por meio da Seel, estamos sempre buscando garantir conforto e segurança. Essa tecnologia vai trazer muitos benefícios para todos”, afirmou o secretário de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Cássio Andrade.

VEJA MAIS 

image Último amistoso da Seleção Brasileira antes do embarque para a Copa do Mundo deve ser no Maracanã
Partida era cotada para ser realizada em Belém; CBF negocia com o Panamá para fazer o duelo

image 'O Brasil inteiro vai ver': jogadores criticam gramado do Mangueirão às vésperas da Série A
Jogadores e dirigentes do Remo apontaram que o campo não permite bom futebol e demonstram preocupação com estreia no estádio pelo Brasileirão, marcada para o dia 4 de fevereiro

image Atacante argentino é apresentado oficialmente no Leão
Formado longe dos holofotes, Rafael Monti construiu sua carreira longe do circuito mais visível do futebol argentino

Agora, o estádio está de acordo com as normas da Lei Geral do Esporte, que determina a fiscalização do acesso às arenas esportivas com capacidade superior a 20 mil pessoas. A determinação tem como objetivo dar mais segurança aos torcedores, ao facilitar a identificação de pessoas envolvidas em confusões e monitorar todos os acessos com câmeras.

Além disso, com o cadastro da biometria facial, não é possível a transferência de ingressos, o que inibe a ação de cambistas ou o uso de ingressos falsos. Conforme informou o Estado, o sistema será integrado com os clubes que utilizam o estádio. Assim, os torcedores cadastrados nos clubes serão automaticamente inseridos no sistema do Mangueirão.

Em breve, nos canais oficiais do governo do Estado, será disponibilizado um link para a realização dos cadastros. O torcedor deverá informar dados pessoais, como RG ou CNH (ou passaporte, no caso de estrangeiros), além do escaneamento facial.

O Paysandu é um dos clubes no Estado que já adotaram o reconhecimento facial para acesso ao estádio da Curuzu. A equipe também possui sistema próprio de venda de ingressos e não utiliza mais bilhetes de papel.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

mangueirão
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Adrenalina

Cerapió chega a Canindé

Primeira etapa do rally de regularidade saiu do litoral com destino ao sertão cearense. Foram 280 km de percurso que exigiram muita atenção e perícia dos participantes.

28.01.26 12h42

futebol

Sistema de reconhecimento facial é instalado no estádio Mangueirão

Iniciativa atende às exigências da Lei Geral do Esporte e visa dar mais segurança aos torcedores

28.01.26 12h16

Futebol

Sávio tem diagnóstico de lesão muscular e deve desfalcar o Remo em fevereiro

Por meio de nota, clube informou o motivo pelo qual o lateral-esquerdo não foi relacionado para a partida contra o Vitória-BA.

28.01.26 12h15

Futebol

Leão, dá ou não dá para ser feliz?

28.01.26 11h15

MAIS LIDAS EM ESPORTES

É HOJE!

Confronto de Leões marca estreia do Remo na Série A contra o Vitória no Barradão

Sem Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos, Leão Azul encara o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão

28.01.26 7h07

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira

28.01.26 7h00

PRA ONDE VAI?

Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba

Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos

27.01.26 19h41

PRAZER, LEÃO!

Atacante argentino é apresentado oficialmente no Leão

Formado longe dos holofotes, Rafael Monti construiu sua carreira longe do circuito mais visível do futebol argentino

27.01.26 23h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda