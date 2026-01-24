'O Brasil inteiro vai ver': jogadores criticam gramado do Mangueirão às vésperas da Série A

O gramado do Mangueirão voltou a ser alvo de críticas neste sábado (24), durante a estreia do Remo no Campeonato Paraense. Antes, durante e após a vitória azulina sobre o Bragantino, dirigentes e jogadores foram unânimes ao afirmar que o estado do campo compromete o desempenho técnico das equipes, situação que preocupa ainda mais diante da proximidade da estreia do clube em casa pela Série A do Campeonato Brasileiro.

O tema já havia sido levantado na final da Supercopa Grão-Pará, contra o Águia de Marabá, e voltou com força neste sábado. Antes do início da partida, o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, comentou os trabalhos recentes realizados no estádio pelo Governo do Estado, mas reconheceu que parte do gramado não apresenta mais condições de recuperação.

“A gente não pode querer sair culpando todo mundo. Quando a gente faz uma observação, não é pra culpar ninguém. Existem pessoas responsáveis e a gente vem ajustando. O gramado melhorou um pouquinho, não melhorou muito. Nas últimas 72 horas não choveu, a gente fez o que podia. Agora acho que tem muitos pontos que infelizmente o gramado não vai conseguir recuperação, vai ser preciso trocar. Eu queria ser inocente e dizer que dá pra recuperar, mas, pela minha experiência, acho que morreu já”, afirmou Braz.

Partes do gramado já estão mortas, segundo Marcos Braz (Cristino Martins/O Liberal)

Durante o intervalo da partida, o atacante Eduardo Melo, autor do gol de empate do Remo, também destacou a dificuldade para jogar no Mangueirão. Em entrevista à TV Cultura, ele apontou que o estado do campo interfere diretamente na tomada de decisões dentro de campo.

“Estamos tentando, mas está difícil. O campo também não está ajudando a gente. A gente tem que tentar mais de fora da área, pra pegar o goleiro desprevenido, porque desse jeito que está o gramado, não dá pra jogar”, disse o atacante.

Após o apito final, o discurso ganhou tom ainda mais direto com Yago Pikachu, autor do gol da virada. O jogador chamou atenção para o fato de que, em poucos dias, o Mangueirão será palco de um jogo do Brasileirão, com visibilidade nacional.

“Não tem condições de jogar no Mangueirão. Daqui a uma semana vamos jogar pelo Brasileirão, o Brasil inteiro vai ver que não tem condições nenhuma de jogar aqui”, afirmou Pikachu.

O Remo tem estreia marcada no Mangueirão pela Série A no dia 4 de fevereiro, contra o Mirassol, pela segunda rodada da competição (a primeira rodada será contra o Vitória, quarta-feira, em Salvador). Até lá, o clube e as autoridades responsáveis pelo estádio terão pouco tempo para buscar soluções em um gramado que, segundo avaliação interna, já apresenta áreas comprometidas de forma definitiva.

A situação do campo passa a ser tratada como prioridade nos bastidores, não apenas pelo impacto técnico, mas também pela exposição que o estádio terá com o retorno do futebol paraense à elite nacional.