Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

De esquecidos a titulares: Ygor Vinhas, Dodô e Freitas simbolizam o novo Remo do Parazão

Veja as escalações de Remo e Bragantino, pela primeira rodada do Parazão 2026

O Liberal
fonte

registro do aquecimento das equipes (Cristino Martins/O Liberal)

O Remo está escalado para a estreia no Campeonato Paraense e a formação confirmada minutos antes do jogo, às 16h deste sábado (24), reforça a leitura que já vinha sendo feita internamente: Juan Carlos Osorio optou por um time claramente alternativo, usando o Parazão como espaço de teste, recuperação e observação de jogadores que tiveram pouca ou nenhuma sequência ao longo de 2025.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A escalação anunciada no Mangueirão chama atenção principalmente pelos nomes que reaparecem entre os titulares. Um deles é Dodô, meia que praticamente não atuou na Série B do ano passado e agora ganha nova chance desde o início. A presença dele indica que Osorio vê no jogador potencial para ser peça fixa no time que disputará o estadual.

VEJA MAIS

image Marcos Braz confirma 'camisa 10' uruguaio no Remo e aumenta o mistério
Executivo revela que reforço já está fechado, mas evita citar o nome e reforça discurso do clube sobre pedido direto de Osorio

Outro retorno relevante é o do colombiano Cantillo. Em baixa no fim da última temporada e sem espaço com Guto Ferreira, o volante ganhou chance na Supercopa e reaparece como titular, assim como Freitas, que também terminou 2025 fora da rotação principal e agora volta ao time em um contexto diferente, com nova comissão técnica e concorrência aberta.

Entre os reforços contratados para 2026, três nomes entram direto no time: o zagueiro Marllon, o volante Patrick e o meia Patrick de Paula. A defesa ainda conta com Kayky Almeida, enquanto Marcelinho aparece na lateral.

No ataque, Osorio mantém Eduardo Melo, que também teve poucas oportunidades na última temporada, mas começou 2026 em alta ao marcar o gol da vitória sobre o Águia de Marabá, na final da Supercopa Grão-Pará. O bom momento pesou na escolha do treinador, que vê o jogador como opção real para ganhar espaço no elenco.

Outra novidade importante está no gol. Ygor Vinhas foi escolhido como titular, sinalizando que Osorio pretende utilizá-lo como o goleiro principal nos jogos do Parazão, enquanto outros nomes devem ser preservados pensando no calendário nacional. A decisão reforça a ideia de que o estadual servirá como vitrine e laboratório para uma parte específica do elenco.

Fechando o meio-campo, o uruguaio Diego Hernández aparece entre os titulares, confirmando a aposta da comissão técnica em jogadores estrangeiros com boa leitura tática e intensidade — perfil que agrada a Osorio.

Com a Série A começando já na próxima semana, o Remo deixa claro desde a estreia que o Parazão será palco de avaliações profundas. Para muitos dos nomes escalados neste sábado, o jogo vale mais do que três pontos: é a chance de provar que podem, enfim, ganhar protagonismo em 2026.

Veja as escalações:

Bragantino-PA:
Regis, Ronaldo, Matheus, Taygor, Jhonson, Leandro, Dioguinho, Jeferson, João Victor, Wander. 
Técnico: Mathaus Sodré

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clube do remo

parazão 2026

Bragantino
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

VEJA AS ESCALAÇÕES

De esquecidos a titulares: Ygor Vinhas, Dodô e Freitas simbolizam o novo Remo do Parazão

Veja as escalações de Remo e Bragantino, pela primeira rodada do Parazão 2026

24.01.26 15h49

FECHADO

Marcos Braz confirma 'camisa 10' uruguaio no Remo e aumenta o mistério

Executivo revela que reforço já está fechado, mas evita citar o nome e reforça discurso do clube sobre pedido direto de Osorio

24.01.26 15h24

VAI COMEÇAR!

Remo estreia no Parazão com um olho no Bragantino e outro na Série A

Com a Série A batendo à porta — o primeiro desafio será apenas quatro dias após a estreia no Parazão —, o técnico Juan Carlos Osorio deve poupar alguns nomes considerados chave para a campanha nacional

24.01.26 7h00

FOCO NA MISSÃO

Apresentado oficialmente, Marllon prega humildade e diz que meta do Remo é permanência na Série A

Zagueiro evita comentar falha na final da Supercopa Grão-Pará e afirma que clube vive um processo de consolidação, apesar do otimismo de parte da torcida

23.01.26 19h19

MAIS LIDAS EM ESPORTES

VAI COMEÇAR!

Remo estreia no Parazão com um olho no Bragantino e outro na Série A

Com a Série A batendo à porta — o primeiro desafio será apenas quatro dias após a estreia no Parazão —, o técnico Juan Carlos Osorio deve poupar alguns nomes considerados chave para a campanha nacional

24.01.26 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (24/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

24.01.26 7h00

futebol

Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site

Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador

23.01.26 11h55

MMA

Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC

Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização

24.01.26 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda