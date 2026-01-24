De esquecidos a titulares: Ygor Vinhas, Dodô e Freitas simbolizam o novo Remo do Parazão Veja as escalações de Remo e Bragantino, pela primeira rodada do Parazão 2026 O Liberal 24.01.26 15h49 registro do aquecimento das equipes (Cristino Martins/O Liberal) O Remo está escalado para a estreia no Campeonato Paraense e a formação confirmada minutos antes do jogo, às 16h deste sábado (24), reforça a leitura que já vinha sendo feita internamente: Juan Carlos Osorio optou por um time claramente alternativo, usando o Parazão como espaço de teste, recuperação e observação de jogadores que tiveram pouca ou nenhuma sequência ao longo de 2025. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A escalação anunciada no Mangueirão chama atenção principalmente pelos nomes que reaparecem entre os titulares. Um deles é Dodô, meia que praticamente não atuou na Série B do ano passado e agora ganha nova chance desde o início. A presença dele indica que Osorio vê no jogador potencial para ser peça fixa no time que disputará o estadual. VEJA MAIS Marcos Braz confirma 'camisa 10' uruguaio no Remo e aumenta o mistério Executivo revela que reforço já está fechado, mas evita citar o nome e reforça discurso do clube sobre pedido direto de Osorio Outro retorno relevante é o do colombiano Cantillo. Em baixa no fim da última temporada e sem espaço com Guto Ferreira, o volante ganhou chance na Supercopa e reaparece como titular, assim como Freitas, que também terminou 2025 fora da rotação principal e agora volta ao time em um contexto diferente, com nova comissão técnica e concorrência aberta. Entre os reforços contratados para 2026, três nomes entram direto no time: o zagueiro Marllon, o volante Patrick e o meia Patrick de Paula. A defesa ainda conta com Kayky Almeida, enquanto Marcelinho aparece na lateral. No ataque, Osorio mantém Eduardo Melo, que também teve poucas oportunidades na última temporada, mas começou 2026 em alta ao marcar o gol da vitória sobre o Águia de Marabá, na final da Supercopa Grão-Pará. O bom momento pesou na escolha do treinador, que vê o jogador como opção real para ganhar espaço no elenco. Outra novidade importante está no gol. Ygor Vinhas foi escolhido como titular, sinalizando que Osorio pretende utilizá-lo como o goleiro principal nos jogos do Parazão, enquanto outros nomes devem ser preservados pensando no calendário nacional. A decisão reforça a ideia de que o estadual servirá como vitrine e laboratório para uma parte específica do elenco. Fechando o meio-campo, o uruguaio Diego Hernández aparece entre os titulares, confirmando a aposta da comissão técnica em jogadores estrangeiros com boa leitura tática e intensidade — perfil que agrada a Osorio. Com a Série A começando já na próxima semana, o Remo deixa claro desde a estreia que o Parazão será palco de avaliações profundas. Para muitos dos nomes escalados neste sábado, o jogo vale mais do que três pontos: é a chance de provar que podem, enfim, ganhar protagonismo em 2026. Veja as escalações: Bragantino-PA: Regis, Ronaldo, Matheus, Taygor, Jhonson, Leandro, Dioguinho, Jeferson, João Victor, Wander. Técnico: Mathaus Sodré Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo parazão 2026 Bragantino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 