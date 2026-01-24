Marcos Braz confirma 'camisa 10' uruguaio no Remo e aumenta o mistério

O Remo ganhou um novo ingrediente de expectativa neste sábado (24), momentos antes da estreia no Campeonato Paraense, contra o Bragantino. Em entrevista à Rádio Liberal +, no gramado do Mangueirão, o executivo de futebol Marcos Braz confirmou que o clube já fechou a contratação de um meia uruguaio, canhoto, mas optou por não revelar o nome do jogador, aumentando o clima de mistério entre torcedores e imprensa.

“Já foi contratado, é um uruguaio”, disse Braz, de forma objetiva, antes de deixar o campo, sem dar margem para perguntas ou mais detalhes sobre o reforço.

A fala confirma o que o presidente azulino, Tonhão, já havia antecipado ao longo da semana. Em entrevista recente, o mandatário afirmou que o clube estava no mercado em busca de um “meia canhotinho bom de bola”, perfil apontado como prioridade pelo técnico Juan Carlos Osorio para qualificar o elenco neste início de temporada histórica. O clube já contratou

Com o Remo disputando simultaneamente o Parazão, a Copa Norte e se preparando para o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro após 32 anos, a contratação de um meia com características de criação e bom passe é vista internamente como estratégica. A ideia da comissão técnica é aumentar as opções no setor de meio-campo, especialmente pensando no calendário pesado e na necessidade de rodar o elenco.

O mistério em torno do nome do jogador alimentou rapidamente as especulações entre os torcedores, sobretudo pelo fato de se tratar de um atleta uruguaio, muitos brincaram que pode tratar-se de Arrascaeta — mercado que o Remo voltou a explorar nos últimos anos e que costuma agradar à comissão técnica de Osorio, conhecido por valorizar jogadores com leitura tática e intensidade.

Ainda não há confirmação sobre quando o meia será anunciado oficialmente, tampouco se ele chega para atuar de imediato ou como aposta para o elenco que disputará as competições nacionais. A tendência é que o clube segure a divulgação até a realização de exames médicos e assinatura de contrato.