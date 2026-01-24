Marcos Braz confirma 'camisa 10' uruguaio no Remo e aumenta o mistério Executivo revela que reforço já está fechado, mas evita citar o nome e reforça discurso do clube sobre pedido direto de Osorio O Liberal 24.01.26 15h24 O Remo ganhou um novo ingrediente de expectativa neste sábado (24), momentos antes da estreia no Campeonato Paraense, contra o Bragantino. Em entrevista à Rádio Liberal +, no gramado do Mangueirão, o executivo de futebol Marcos Braz confirmou que o clube já fechou a contratação de um meia uruguaio, canhoto, mas optou por não revelar o nome do jogador, aumentando o clima de mistério entre torcedores e imprensa. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “Já foi contratado, é um uruguaio”, disse Braz, de forma objetiva, antes de deixar o campo, sem dar margem para perguntas ou mais detalhes sobre o reforço. A fala confirma o que o presidente azulino, Tonhão, já havia antecipado ao longo da semana. Em entrevista recente, o mandatário afirmou que o clube estava no mercado em busca de um “meia canhotinho bom de bola”, perfil apontado como prioridade pelo técnico Juan Carlos Osorio para qualificar o elenco neste início de temporada histórica. O clube já contratou Com o Remo disputando simultaneamente o Parazão, a Copa Norte e se preparando para o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro após 32 anos, a contratação de um meia com características de criação e bom passe é vista internamente como estratégica. A ideia da comissão técnica é aumentar as opções no setor de meio-campo, especialmente pensando no calendário pesado e na necessidade de rodar o elenco. O mistério em torno do nome do jogador alimentou rapidamente as especulações entre os torcedores, sobretudo pelo fato de se tratar de um atleta uruguaio, muitos brincaram que pode tratar-se de Arrascaeta — mercado que o Remo voltou a explorar nos últimos anos e que costuma agradar à comissão técnica de Osorio, conhecido por valorizar jogadores com leitura tática e intensidade. Ainda não há confirmação sobre quando o meia será anunciado oficialmente, tampouco se ele chega para atuar de imediato ou como aposta para o elenco que disputará as competições nacionais. A tendência é que o clube segure a divulgação até a realização de exames médicos e assinatura de contrato. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo parazão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO VEJA AS ESCALAÇÕES De esquecidos a titulares: Ygor Vinhas, Dodô e Freitas simbolizam o novo Remo do Parazão Veja as escalações de Remo e Bragantino, pela primeira rodada do Parazão 2026 24.01.26 15h49 FECHADO Marcos Braz confirma 'camisa 10' uruguaio no Remo e aumenta o mistério Executivo revela que reforço já está fechado, mas evita citar o nome e reforça discurso do clube sobre pedido direto de Osorio 24.01.26 15h24 VAI COMEÇAR! Remo estreia no Parazão com um olho no Bragantino e outro na Série A Com a Série A batendo à porta — o primeiro desafio será apenas quatro dias após a estreia no Parazão —, o técnico Juan Carlos Osorio deve poupar alguns nomes considerados chave para a campanha nacional 24.01.26 7h00 FOCO NA MISSÃO Apresentado oficialmente, Marllon prega humildade e diz que meta do Remo é permanência na Série A Zagueiro evita comentar falha na final da Supercopa Grão-Pará e afirma que clube vive um processo de consolidação, apesar do otimismo de parte da torcida 23.01.26 19h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES VAI COMEÇAR! Remo estreia no Parazão com um olho no Bragantino e outro na Série A Com a Série A batendo à porta — o primeiro desafio será apenas quatro dias após a estreia no Parazão —, o técnico Juan Carlos Osorio deve poupar alguns nomes considerados chave para a campanha nacional 24.01.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (24/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 24.01.26 7h00 futebol Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador 23.01.26 11h55 MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00