Último amistoso da Seleção Brasileira antes do embarque para a Copa do Mundo deve ser no Maracanã Partida era cotada para ser realizada em Belém; CBF negocia com o Panamá para fazer o duelo O Liberal 28.01.26 9h47 Estádio icônico deve ser o palco do último compromisso do Brasil em solo brasileiro antes do mundial (Arquivo/Tânia Rêgo/Arquivo ABr) O último amistoso da Seleção Brasileira masculina antes do embarque para a Copa do Mundo 2026 deve ser realizado no Maracanã. Conforme informações do GE nacional, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) negocia com o Panamá para ser o adversário a equipe no jogo. A partida deve ser disputado no Maracanã, no dia 31 de maio. Belém foi uma das cidades cotadas para receber a última partida do Brasil antes do Mundial, mas, ao que tudo indica, o Rio de Janeiro “venceu” a disputa. Segundo as informações, para a realização do jogo no Maracanã, a CBF terá que mudar a data da partida entre Flamengo e Coritiba-PR, válida pela Série A. O duelo está marcado para o dia 31 de maio. Vale destacar que, até o momento, a CBF ainda não confirmou o local, a data e o adversário do Brasil no último amistoso em solo brasileiro antes da disputa, que será realizada nos EUA, Canadá e México. VEJA MAIS Mangueirão receberá gramado da Copa do Mundo ainda no primeiro semestre de 2026, diz dirigente Segundo Ricardo Gluck Paul, a grama Tahoma 32 é um dos trunfos do estádio para receber último jogo do Brasil antes do embarque para o Mundial. Copa do Mundo 2026: turistas com ingresso terão prioridade na entrevista do visto dos EUA A medida havia sido anunciada pelo então presidente Donald Trump em novembro de 2025 e foi reforçada nesta semana Presidente da CBF projeta Copa do Mundo Feminina no Brasil: ‘Divisor de Águas’ Pela primeira vez. A logomarca oficial da competição foi lançada neste domingo, no Rio de Janeiro Candidatura de Belém Em dezembro de 2025, em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) e vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul, confirmou que a FPF ofereceu o estádio Mangueirão para receber a Seleção Brasileira. Um dos argumentos abordados no ofício encaminhado à confederação era que a partida em Belém iria facilitar a logística do time, já que a capital paraense é mais próxima dos Estados Unidos do que outras cidades que possuem estádio com estrutura para receber um jogo da Seleção, além do clima, que seria parecido com o que a equipe vai enfrentar no Mundial. Até o momento, a Seleção Brasileira já tem duas partidas amistosas confirmadas, contra França e Croácia, nos dias 28 e 31 de março, respectivamente, em Orlando, nos EUA. Além disso, de acordo com a ESPN, o time de Carlo Ancelotti ainda pode fazer outro jogo antes da Copa, desta vez em solo estadunidense, contra o Egito. A partida seria no dia 6 de junho. Agenda A delegação do Brasil embarca em direção a Nova Jersey, na costa leste americana, no dia 1º de junho, logo após o último amistoso. A Seleção Brasileira faz parte do Grupo C da Copa do Mundo. A estreia do Brasil será no dia 13 de junho, contra o Marrocos. Depois, encara o Haiti, no dia 19, e a Escócia, no dia 24. O Panamá, possível adversário no amistoso, vai para a segunda participação em Copas do Mundo. A primeira ocorreu em 2018. Nesta edição, a equipe faz parte do Grupo L, ao lado de Inglaterra, Croácia e Gana. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol cbf seleção brasileira copa do mundo 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. 