Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Copa do Mundo 2026: turistas com ingresso terão prioridade na entrevista do visto dos EUA

A medida havia sido anunciada pelo então presidente Donald Trump em novembro de 2025 e foi reforçada nesta semana

Gabrielle Borges
fonte

A iniciativa tem como objetivo garantir acesso antecipado ao agendamento da entrevista para o visto de turista. (Freepik)

Turistas que já tiverem ingresso garantido para a Copa do Mundo de 2026 poderão contar com prioridade no agendamento da entrevista para obtenção do visto de turista dos Estados Unidos, um dos países-sede do torneio este ano.

A medida havia sido anunciada pelo então presidente Donald Trump em novembro de 2025 e foi reforçada nesta terça-feira (20), quando a Fifa comunicou a abertura das inscrições para o Sistema de Agendamento de Entrevistas Prioritárias da entidade, o chamado FIFA PASS.

VEJA MAIS

image EUA suspendem emissão de vistos para 75 países, incluindo o Brasil, diz Fox News
As restrições vêm sendo ampliadas para grupos considerados com maior risco de solicitar auxílio governamental.


image Fifa recebeu mais de 500 milhões de pedidos de ingresso para a Copa do Mundo de 2026
Brasil está entre os países com maior demanda por bilhetes


image Fifa usará avatares criados por IA para ajudar a marcar impedimentos na Copa do Mundo
O anúncio foi feito pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino


 

A plataforma permitirá que os portadores de ingressos tenham acesso facilitado ao benefício. O programa é voltado a torcedores que adquirirem ingressos exclusivamente pelo site oficial da Fifa e realizarem a inscrição por meio do formulário de adesão ao FIFA PASS.

De acordo com a entidade, a iniciativa tem como objetivo garantir acesso antecipado ao agendamento da entrevista para o visto de turista, assegurando que o processo seja concluído antes do início da Copa do Mundo de 2026.

Como funcionará na prática?

Segundo a Fifa, torcedores que já adquiriram ingressos receberão uma notificação com orientações e a opção de adesão ao programa. Já aqueles que ainda não compraram o bilhete poderão selecionar o FIFA PASS no momento da aquisição.

Para garantir o acesso à prioridade no agendamento, é essencial que os dados informados no formulário do FIFA PASS sejam exatamente os mesmos utilizados no pedido do visto, conforme alerta do governo dos Estados Unidos.

Ainda de acordo com as orientações oficiais, caso o viajante seja questionado durante o processo de marcação da entrevista sobre a posse de ingresso da FIFA para a Copa do Mundo, ele deverá confirmar a informação. 

Vistos de Imigração continuam congelados

O governo dos Estados Unidos reforça que a adesão ao FIFA PASS não assegura a concessão do visto.

“Assim como todos os solicitantes, os portadores de ingressos precisam passar por uma análise criteriosa e demonstrar que cumprem todos os requisitos exigidos para a emissão do visto”, informou o governo norte-americano em comunicado oficial.

A administração dos EUA também esclarece que o FIFA PASS é um benefício restrito a vistos de turismosem relação com o congelamento de vistos de imigração para 75 países, anunciado no último dia 14 de janeiro.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Turismo

Copa do Mundo

copa do mundo de 2026

FIFA

FIFA PASS

vistos para os eua

visto de turista
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

PRIORIDADE

Copa do Mundo 2026: turistas com ingresso terão prioridade na entrevista do visto dos EUA

A medida havia sido anunciada pelo então presidente Donald Trump em novembro de 2025 e foi reforçada nesta semana

22.01.26 10h27

Trump formaliza criação do Conselho de Paz

22.01.26 10h27

Austrália: tiroteio em Nova Gales do Sul deixa mortos e feridos

22.01.26 7h38

Ucrânia: negociações avançam e se resumem a um único impasse, diz enviado dos EUA

22.01.26 7h38

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Homem forja o próprio funeral e chega de helicóptero na cerimônia para ‘dar uma lição’ à família

O influenciador David Baerten, de 45 anos, disse que, entre os familiares, ninguém o vê

15.01.26 8h57

Novo estilo?

Por que Macron usou óculos escuros durante discurso em Davos? Entenda o motivo

Acessório chamou atenção durante o Fórum de Davos e teve motivação médica, segundo o governo francês

20.01.26 14h38

MUNDO

Trump acusa Dinamarca de não conter Rússia na Groenlândia e diz que 'chegou a hora'

Presidente norte-americano afirma que a Otan vem alertando há duas décadas sobre a necessidade de reduzir a presença russa na região

19.01.26 7h53

RESGATE

Mulher é resgatada após ficar presa em carro que afundava no oceano

Alguns homens precisaram quebrar o vidro das janelas do veículo para que a motorista pudesse sair a tempo

21.01.26 10h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda