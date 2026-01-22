Copa do Mundo 2026: turistas com ingresso terão prioridade na entrevista do visto dos EUA

Turistas que já tiverem ingresso garantido para a Copa do Mundo de 2026 poderão contar com prioridade no agendamento da entrevista para obtenção do visto de turista dos Estados Unidos, um dos países-sede do torneio este ano.

A medida havia sido anunciada pelo então presidente Donald Trump em novembro de 2025 e foi reforçada nesta terça-feira (20), quando a Fifa comunicou a abertura das inscrições para o Sistema de Agendamento de Entrevistas Prioritárias da entidade, o chamado FIFA PASS.

A plataforma permitirá que os portadores de ingressos tenham acesso facilitado ao benefício. O programa é voltado a torcedores que adquirirem ingressos exclusivamente pelo site oficial da Fifa e realizarem a inscrição por meio do formulário de adesão ao FIFA PASS.

De acordo com a entidade, a iniciativa tem como objetivo garantir acesso antecipado ao agendamento da entrevista para o visto de turista, assegurando que o processo seja concluído antes do início da Copa do Mundo de 2026.

Como funcionará na prática?

Segundo a Fifa, torcedores que já adquiriram ingressos receberão uma notificação com orientações e a opção de adesão ao programa. Já aqueles que ainda não compraram o bilhete poderão selecionar o FIFA PASS no momento da aquisição.

Para garantir o acesso à prioridade no agendamento, é essencial que os dados informados no formulário do FIFA PASS sejam exatamente os mesmos utilizados no pedido do visto, conforme alerta do governo dos Estados Unidos.

Ainda de acordo com as orientações oficiais, caso o viajante seja questionado durante o processo de marcação da entrevista sobre a posse de ingresso da FIFA para a Copa do Mundo, ele deverá confirmar a informação.

Vistos de Imigração continuam congelados

O governo dos Estados Unidos reforça que a adesão ao FIFA PASS não assegura a concessão do visto.

“Assim como todos os solicitantes, os portadores de ingressos precisam passar por uma análise criteriosa e demonstrar que cumprem todos os requisitos exigidos para a emissão do visto”, informou o governo norte-americano em comunicado oficial.

A administração dos EUA também esclarece que o FIFA PASS é um benefício restrito a vistos de turismo e sem relação com o congelamento de vistos de imigração para 75 países, anunciado no último dia 14 de janeiro.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)