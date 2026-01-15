Fifa recebeu mais de 500 milhões de pedidos de ingresso para a Copa do Mundo de 2026 Brasil está entre os países com maior demanda por bilhetes Estadão Conteúdo 15.01.26 9h53 Copa do Mundo de 2026 (Instagram @adidasfootball) A Fifa anunciou ter recebido mais de 500 milhões de pedidos de ingressos para a Copa do Mundo deste ano. Fora dos países-sede, como Estados Unidos, México e Canadá, os torcedores residentes na Alemanha, Inglaterra, Brasil, Espanha, Portugal, Argentina e Colômbia foram os que mais solicitaram os bilhetes. A organização estipulou valores que chegam a US$ 8.680 por bilhete. Após manifestações de críticos, a entidade máxima do futebol informou que irá oferecer ingressos a US$ 60 (equivalente a R$ 323,84 na cotação atual) para as 48 federações nacionais participantes do torneio. As próprias federações terão a responsabilidade de decidir como será feita a distribuição desses bilhetes especiais entre seus torcedores que compareceram às partidas anteriores. Partidas com maior demanda Na terceira fase de vendas, que ocorreu de 11 de dezembro até esta terça-feira, a Fifa indicou as seguintes partidas como as mais solicitadas: Colômbia x Portugal, em 27 de junho, em Miami Gardens, Flórida. México x Coreia do Sul, em 18 de junho, em Guadalajara, México. A final, em 19 de julho, em East Rutherford, Nova Jersey. A partida de abertura entre México e África do Sul, em 11 de junho, na Cidade do México. Um jogo da segunda fase, em 2 de julho, em Toronto. Prazos para notificação dos solicitantes A entidade informou que notificará as pessoas sobre suas solicitações de ingressos a partir de 5 de fevereiro. Os bilhetes serão distribuídos de forma aleatória para os jogos onde a procura superou a disponibilidade. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fifa ingressos Copa do Mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com data para o Re-Pa, FPF divulga tabela detalhada da 2ª à 4ª rodada do Parazão Duelo do Remo da terceira rodada foi marcado para a véspera de partida dos azulinos na Série A 15.01.26 10h11 futebol FPF libera gratuidade para final da Supercopa Grão-Pará entre Remo e Águia; veja como ter acesso Os ingressos gratuitos são direcionados para pessoas com deficiência, pessoas com TEA e idosos 15.01.26 9h12 FUTEBOL Árbitro coloca estádios do Remo e do Paysandu como os 'mais temidos' pela arbitragem; veja a lista O árbitro Marcelo de Lima Henrique listou os cinco estádios 'complicados' de trabalhar e as casas do Remo e do Paysandu lideram o ranking 14.01.26 16h01 Parada pelo Clima FPF lança ação de conscientização sobre o clima e o aumento das temperaturas Campanha será lançada na Supercopa Grão-Pará e se estenderá para o Parazão 14.01.26 12h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol FPF libera gratuidade para final da Supercopa Grão-Pará entre Remo e Águia; veja como ter acesso Os ingressos gratuitos são direcionados para pessoas com deficiência, pessoas com TEA e idosos 15.01.26 9h12 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira 15.01.26 7h00 FUTEBOL Com data para o Re-Pa, FPF divulga tabela detalhada da 2ª à 4ª rodada do Parazão Duelo do Remo da terceira rodada foi marcado para a véspera de partida dos azulinos na Série A 15.01.26 10h11 Taça Guanabara Bangu vence Flamengo Sub-20 na Taça Guanabara e surpreende em Moça Bonita Time da Gávea jogou com garotos e sofreu primeira derrota no Campeonato Carioca; atacante haitiano foi o nome da partida 14.01.26 23h57