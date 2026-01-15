Fifa recebeu mais de 500 milhões de pedidos de ingresso para a Copa do Mundo de 2026

A Fifa anunciou ter recebido mais de 500 milhões de pedidos de ingressos para a Copa do Mundo deste ano. Fora dos países-sede, como Estados Unidos, México e Canadá, os torcedores residentes na Alemanha, Inglaterra, Brasil, Espanha, Portugal, Argentina e Colômbia foram os que mais solicitaram os bilhetes.

A organização estipulou valores que chegam a US$ 8.680 por bilhete. Após manifestações de críticos, a entidade máxima do futebol informou que irá oferecer ingressos a US$ 60 (equivalente a R$ 323,84 na cotação atual) para as 48 federações nacionais participantes do torneio.

As próprias federações terão a responsabilidade de decidir como será feita a distribuição desses bilhetes especiais entre seus torcedores que compareceram às partidas anteriores.

Partidas com maior demanda

Na terceira fase de vendas, que ocorreu de 11 de dezembro até esta terça-feira, a Fifa indicou as seguintes partidas como as mais solicitadas:

Colômbia x Portugal, em 27 de junho, em Miami Gardens, Flórida.

México x Coreia do Sul, em 18 de junho, em Guadalajara, México.

A final, em 19 de julho, em East Rutherford, Nova Jersey.

A partida de abertura entre México e África do Sul, em 11 de junho, na Cidade do México.

Um jogo da segunda fase, em 2 de julho, em Toronto.

Prazos para notificação dos solicitantes

A entidade informou que notificará as pessoas sobre suas solicitações de ingressos a partir de 5 de fevereiro. Os bilhetes serão distribuídos de forma aleatória para os jogos onde a procura superou a disponibilidade.