O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

EUA suspendem emissão de vistos para 75 países, incluindo o Brasil, diz Fox News

As restrições vêm sendo ampliadas para grupos considerados com maior risco de solicitar auxílio governamental.

O visto americano é uma autorização oficial concedida pelo governo dos Estados Unidos, permitindo que você entre no país. (Foto: Reprodução/Blog Assistente de Viagem)

O governo dos Estados Unidos vai suspender a emissão de vistos para cidadãos de 75 países, incluindo o Brasil, segundo reportagem da emissora Fox News publicada nesta quarta-feira (14). De acordo com a emissora, a medida foi determinada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e entrará em vigor em 21 de janeiro, por tempo indeterminado.

A decisão estaria baseada em um memorando interno do Departamento de Estado que orienta funcionários consulares a recusarem pedidos de visto com base na legislação vigente, enquanto o governo norte-americano reavalia os procedimentos de verificação e triagem de solicitantes.

Ainda segundo a Fox News, a suspensão faz parte de uma revisão mais ampla das regras de imigração, com o objetivo de impedir a entrada de estrangeiros considerados propensos a se tornarem um “encargo público”, ou seja, pessoas que poderiam depender de programas de assistência social e benefícios públicos nos Estados Unidos.

Além do Brasil, a lista de países afetados inclui Somália, Rússia, Afeganistão, Irã, Iraque, Egito, Nigéria, Tailândia e Iêmen, entre outros. A emissora afirma que a imigração a partir desses países ficará suspensa até a conclusão da reavaliação dos processos de concessão de vistos.

O memorando citado orienta que as recusas sejam feitas com base em normas já existentes na legislação norte-americana. A chamada regra do “encargo público” existe há décadas nos Estados Unidos, mas sua aplicação tem variado conforme a orientação política de diferentes governos. De acordo com a reportagem, durante a atual administração de Donald Trump, as restrições vêm sendo ampliadas para grupos considerados com maior risco de solicitar auxílio governamental.

Segundo a Fox News, fatores como idade avançada, histórico de recebimento de assistência financeira do governo ou períodos de institucionalização podem influenciar negativamente a análise dos pedidos. A emissora também afirma que pessoas com problemas de saúde ou consideradas incapazes de se manter financeiramente nos Estados Unidos poderão ter os vistos negados.

Em comunicado citado pela Fox News, o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Piggot, afirmou que a pasta “usará sua autoridade consolidada para considerar inelegíveis potenciais imigrantes que se tornariam um ônus para os Estados Unidos e explorariam a generosidade do povo americano”.

visto

EUA
Mundo
EUA suspendem a emissão de vistos do Brasil e mais 74 países, diz 'Fox News'

14.01.26 12h17

