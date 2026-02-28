Ataque com drone a aeroporto de Abu Dhabi mata uma pessoa e deixa 7 feridos

O Aeroporto Internacional Zayed, em Abu Dhabi, informou na manhã do domingo (pelo horário local) que uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas em um ataque com drone. Este foi o segundo ataque a um aeroporto comercial dos Emirados Árabes Unidos nas últimas 24 horas.

O aeroporto abriga a Etihad Airways e é um importante centro de trânsito entre a Europa, o Oriente Médio e a Ásia.

Segundo informações, a pessoa morta era cidadã de um país asiático não identificado. Fonte: Associated Press

