Comando Central dos EUA nega baixas norte-americanas em contestação a informações do Irã

O Comando Central dos Estados Unidos negou que tenham ocorrido baixas norte-americanas em ataques do Irã, contestando informações do regime iraniano de que teria matado 50 militares dos EUA.

O comando Central também disse que nenhum navio da Marinha dos EUA foi atingido por mísseis, tratando como mentida a alegação da Guarda Revolucionária Islâmica sobre esse dano.

"A frota está totalmente operacional", afirmou o Comando em publicação no X.

Os danos às instalações norte-americanas foram mínimos e não afetaram as operações, disse o Comando Central.