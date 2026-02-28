AIEA realizará sessão de emergência no dia 2 após pedido da Rússia para avaliar ataques ao Irã

O Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) realizará uma sessão especial em sua sede em Viena na manhã de segunda-feira, 2.

O encontro responde a um pedido da Federação Russa para se debater assuntos relacionados aos ataques militares dos Estados Unidos e de Israel contra o território da República Islâmica do Irã, informou o órgão de vigilância nuclear da ONU em um comunicado à imprensa neste sábado, 28.