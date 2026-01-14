Capa Jornal Amazônia
Irã diz que vai bombardear bases americanas no Oriente Médio se for atacado pelos EUA

Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Turquia estão entre os países alertados sobre possíveis ataques

Redação O Liberal com informações da AE

Após ameaças do presidente americano, Donald Trump, de intervir na repressão a protestos, o Irã alertou aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio que atacará bases americanas em seus territórios. A retaliação ocorreria caso Washington realize uma ofensiva contra Teerã, segundo informou a agência Reuters.

A agência informou que um alto funcionário iraniano, sob condição de anonimato, afirmou nesta quarta-feira, 14, que Teerã pediu aos aliados dos EUA na região que “impedissem Washington de atacar o Irã”.

Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Turquia estão entre os países alertados sobre possíveis ataques. A autoridade iraniana também disse à agência que o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, e o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, suspenderam as conversas diretas após o aumento das tensões.

Trump ameaça intervir e fala em uso da força

Em entrevista à emissora CBS News, Trump afirmou na terça-feira, 13, que irá intervir caso o Irã comece a enforcar manifestantes. “Tomaremos medidas muito enérgicas se eles fizerem isso”, disse. Ele não especificou quais ações pretende adotar, mas alertou que não descarta o uso da força militar.

“Não queremos que se repita o que está acontecendo no Irã”, declarou Trump. “Se eles querem fazer protestos, tudo bem, mas quando começam a matar milhares de pessoas, e agora você me fala em enforcamento - vamos ver como isso vai acabar para eles. Não vai acabar bem.”

Entidades ligadas aos direitos humanos disseram que o jovem Erfan Soltani, de 26 anos, será executado nesta quarta-feira. Ele foi preso em 8 de janeiro, em casa, após participar das manifestações contra o governo iraniano.

Israel ciente de planos e bases dos EUA na região

Ainda segundo a Reuters, Israel já está ciente de que Trump pretende intervir no Irã, mas não há definição sobre o alcance nem o momento dessa ação. No ano passado, israelenses e iranianos travaram uma guerra que durou 12 dias.

A mídia estatal iraniana informou que o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, conversou com o ministro das Relações Exteriores do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Já Araqchi conversou com os ministros de Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, e da Turquia, Hakan Fidan.

Os EUA têm bases espalhadas pelo Oriente Médio, incluindo a sede do quartel-general da Quinta Frota da Marinha dos EUA, no Bahrein, e a Base Aérea de Al Udeid, no Catar. No ano passado, após os EUA atacarem instalações nucleares iranianas, Teerã reagiu lançando mísseis contra a Base Aérea de Al Udeid.

