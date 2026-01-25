Presidente da CBF projeta Copa do Mundo Feminina no Brasil: ‘Divisor de Águas’

A Copa do Mundo Feminina de 2027 vai ser na América do Sul. No Brasil. Pela primeira vez. A logomarca oficial da competição foi lançada neste domingo, no Rio de Janeiro, e o presidente da CBF, Samir Xaud, entende que o torneio pode catapultar o desenvolvimento da modalidade no País.

"Em primeiro lugar, (prego aos clubes) que acreditem no futebol feminino. Essa nova gestão vem com um pensamento diferente de investimento e valorização. Por tudo que elas vêm fazendo durante anos", destacou o dirigente.

"Elas começaram lá atrás, sem apoio, sem investimento. Agora chega um momento ímpar, divisor de águas com esse evento grande que vai ter aqui no Brasil. O recado que eu posso dar é que os clubes invistam e apoiem o futebol feminino", completou.

Xaud assumiu no último mês de maio o cargo antes ocupado por Ednaldo Rodrigues. Já a Copa do Mundo vai acontecer entre junho e julho do ano que vem. E, em termos de preparação, o técnico Arthur Elias entende que a equipe está num bom caminho para a competição que vai ocorrer entre junho e julho do ano que vem.

"Um ano e meio no futebol é muita coisa. Tem jogadoras jovens, tem jogadoras que retornaram à seleção. O Brasil está na etapa que tinha que estar. Se a Copa fosse hoje, jogaríamos hoje. Estou confiante. Temos tempo de preparação e vamos usá-lo da melhor maneira", afirmou o treinador.

Ambos estavam no hotel em que o lançamento da logomarca ocorreu. Quem também esteve no local foi Jiil Elis. Diretora da Fifa e, anteriormente, bicampeã do mundo como treinadora, ela projeta que a seleção anfitriã da Copa vai chegar forte para a disputa.

"Eu conheço a pressão. Acho que o Brasil fez um grande trabalho unindo jogadoras jovens com experientes. Penso que vai ser um time duro e, com a torcida em casa, quem sabe (tem sucesso)", analisou a Elis.