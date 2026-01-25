Presidente da CBF projeta Copa do Mundo Feminina no Brasil: ‘Divisor de Águas’ Pela primeira vez. A logomarca oficial da competição foi lançada neste domingo, no Rio de Janeiro Estadão Conteúdo 25.01.26 17h18 Samir Xaud, presidente da CBF (Staff Images/CBF) A Copa do Mundo Feminina de 2027 vai ser na América do Sul. No Brasil. Pela primeira vez. A logomarca oficial da competição foi lançada neste domingo, no Rio de Janeiro, e o presidente da CBF, Samir Xaud, entende que o torneio pode catapultar o desenvolvimento da modalidade no País. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)"Em primeiro lugar, (prego aos clubes) que acreditem no futebol feminino. Essa nova gestão vem com um pensamento diferente de investimento e valorização. Por tudo que elas vêm fazendo durante anos", destacou o dirigente. "Elas começaram lá atrás, sem apoio, sem investimento. Agora chega um momento ímpar, divisor de águas com esse evento grande que vai ter aqui no Brasil. O recado que eu posso dar é que os clubes invistam e apoiem o futebol feminino", completou. Xaud assumiu no último mês de maio o cargo antes ocupado por Ednaldo Rodrigues. Já a Copa do Mundo vai acontecer entre junho e julho do ano que vem. E, em termos de preparação, o técnico Arthur Elias entende que a equipe está num bom caminho para a competição que vai ocorrer entre junho e julho do ano que vem. "Um ano e meio no futebol é muita coisa. Tem jogadoras jovens, tem jogadoras que retornaram à seleção. O Brasil está na etapa que tinha que estar. Se a Copa fosse hoje, jogaríamos hoje. Estou confiante. Temos tempo de preparação e vamos usá-lo da melhor maneira", afirmou o treinador. Ambos estavam no hotel em que o lançamento da logomarca ocorreu. Quem também esteve no local foi Jiil Elis. Diretora da Fifa e, anteriormente, bicampeã do mundo como treinadora, ela projeta que a seleção anfitriã da Copa vai chegar forte para a disputa. "Eu conheço a pressão. Acho que o Brasil fez um grande trabalho unindo jogadoras jovens com experientes. Penso que vai ser um time duro e, com a torcida em casa, quem sabe (tem sucesso)", analisou a Elis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo feminina Fifa seleção brasileira Samir Xaud COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 25.01.26 17h15 futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53 FUTEBOL Atacante do Remo vive a expectativa da Série A e elogia técnico Osorio: 'muito detalhista e intenso' Eduardo Melo fez o gol do título do Remo na Supercopa Grão Pará e quer se firmar na equipe azulina em 2026 25.01.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 25.01.26 17h15 FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 Será? Marcos Braz pode deixar o Remo após desgaste, diz jornalista Executivo azulino estaria deixando o Leão Azul após incompatibilidades com o estilo de trabalho 25.01.26 16h17 futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53