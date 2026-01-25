Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Presidente da CBF projeta Copa do Mundo Feminina no Brasil: ‘Divisor de Águas’

Pela primeira vez. A logomarca oficial da competição foi lançada neste domingo, no Rio de Janeiro

Estadão Conteúdo
fonte

Samir Xaud, presidente da CBF (Staff Images/CBF)

A Copa do Mundo Feminina de 2027 vai ser na América do Sul. No Brasil. Pela primeira vez. A logomarca oficial da competição foi lançada neste domingo, no Rio de Janeiro, e o presidente da CBF, Samir Xaud, entende que o torneio pode catapultar o desenvolvimento da modalidade no País.

"Em primeiro lugar, (prego aos clubes) que acreditem no futebol feminino. Essa nova gestão vem com um pensamento diferente de investimento e valorização. Por tudo que elas vêm fazendo durante anos", destacou o dirigente.

"Elas começaram lá atrás, sem apoio, sem investimento. Agora chega um momento ímpar, divisor de águas com esse evento grande que vai ter aqui no Brasil. O recado que eu posso dar é que os clubes invistam e apoiem o futebol feminino", completou.

Xaud assumiu no último mês de maio o cargo antes ocupado por Ednaldo Rodrigues. Já a Copa do Mundo vai acontecer entre junho e julho do ano que vem. E, em termos de preparação, o técnico Arthur Elias entende que a equipe está num bom caminho para a competição que vai ocorrer entre junho e julho do ano que vem.

"Um ano e meio no futebol é muita coisa. Tem jogadoras jovens, tem jogadoras que retornaram à seleção. O Brasil está na etapa que tinha que estar. Se a Copa fosse hoje, jogaríamos hoje. Estou confiante. Temos tempo de preparação e vamos usá-lo da melhor maneira", afirmou o treinador.

Ambos estavam no hotel em que o lançamento da logomarca ocorreu. Quem também esteve no local foi Jiil Elis. Diretora da Fifa e, anteriormente, bicampeã do mundo como treinadora, ela projeta que a seleção anfitriã da Copa vai chegar forte para a disputa.

"Eu conheço a pressão. Acho que o Brasil fez um grande trabalho unindo jogadoras jovens com experientes. Penso que vai ser um time duro e, com a torcida em casa, quem sabe (tem sucesso)", analisou a Elis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Mundo feminina

Fifa

seleção brasileira

Samir Xaud
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é

O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina

25.01.26 17h54

Futebol

Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista

Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul

25.01.26 17h15

futebol

Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026

Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube

25.01.26 15h53

FUTEBOL

Atacante do Remo vive a expectativa da Série A e elogia técnico Osorio: 'muito detalhista e intenso'

Eduardo Melo fez o gol do título do Remo na Supercopa Grão Pará e quer se firmar na equipe azulina em 2026

25.01.26 8h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista

Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul

25.01.26 17h15

FUTEBOL

Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é

O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina

25.01.26 17h54

Será?

Marcos Braz pode deixar o Remo após desgaste, diz jornalista 

Executivo azulino estaria deixando o Leão Azul após incompatibilidades com o estilo de trabalho

25.01.26 16h17

futebol

Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026

Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube

25.01.26 15h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda