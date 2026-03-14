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Sabalenka e Rybakina confirmam grande fase e vão decidir o título em Indian Wells

Estadão Conteúdo

A belarussa Aryna Sabalenka e a Casaque Elena Rybakina são as principais tenistas da atualidade e confirmaram a grande fase ao se classificarem, nesta sexta-feira, para a final do WTA 1000 de Indian Wells. O duelo vai ser uma reedição de 2023, vencida pela atleta do Casaquistão, que também saiu vencedora este ano na final do Australian Open. Será a quinta final delas e Sabalenka só venceu uma vez.

Vice em 2023 e 2025, Sabalenka passou pela checa Linda Noskova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, enquanto Rybakina eliminou a ucraniana Elina Svitolina também em sets diretos: 7/5 e 6/4. Será o 16º confronto entre Sabalenka e Rybakina, com a belarussa somando oito vitórias e sete derrotas.

Com a campanha vitoriosa em Indian Wells, Rybakina vai aparecer em segundo lugar no ranking da WTA, atrás somente da belarussa.

"Só quero me concentrar. Se eu cheguei à final, quero ter certeza de que vou conquistá-la, quero levar o troféu", disse Sabalenka à imprensa depois da partida. "Estou farta de perder essas finais importantes. Mesmo com as jogadoras apresentando um tênis incrível, sinto que tive muitas oportunidades que não aproveitei. Neste momento, minha mentalidade é a seguinte: vou entrar em quadra e, sabe, farei tudo o que estiver ao meu alcance e tudo o que não puder para conquistar esse troféu."

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Indian Wells

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Elena Rybakina
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