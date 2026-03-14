Sabalenka e Rybakina confirmam grande fase e vão decidir o título em Indian Wells Estadão Conteúdo 14.03.26 0h27 A belarussa Aryna Sabalenka e a Casaque Elena Rybakina são as principais tenistas da atualidade e confirmaram a grande fase ao se classificarem, nesta sexta-feira, para a final do WTA 1000 de Indian Wells. O duelo vai ser uma reedição de 2023, vencida pela atleta do Casaquistão, que também saiu vencedora este ano na final do Australian Open. Será a quinta final delas e Sabalenka só venceu uma vez. Vice em 2023 e 2025, Sabalenka passou pela checa Linda Noskova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, enquanto Rybakina eliminou a ucraniana Elina Svitolina também em sets diretos: 7/5 e 6/4. Será o 16º confronto entre Sabalenka e Rybakina, com a belarussa somando oito vitórias e sete derrotas. Com a campanha vitoriosa em Indian Wells, Rybakina vai aparecer em segundo lugar no ranking da WTA, atrás somente da belarussa. "Só quero me concentrar. Se eu cheguei à final, quero ter certeza de que vou conquistá-la, quero levar o troféu", disse Sabalenka à imprensa depois da partida. "Estou farta de perder essas finais importantes. Mesmo com as jogadoras apresentando um tênis incrível, sinto que tive muitas oportunidades que não aproveitei. Neste momento, minha mentalidade é a seguinte: vou entrar em quadra e, sabe, farei tudo o que estiver ao meu alcance e tudo o que não puder para conquistar esse troféu." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Indian Wells Aryna Sabalenka Elena Rybakina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 F1: Russell vence sprint com batalha de Ferraris no GP da China; Bortoleto é 13º 14.03.26 1h22 Sabalenka e Rybakina confirmam grande fase e vão decidir o título em Indian Wells 14.03.26 0h27 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58