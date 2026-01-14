Mangueirão receberá gramado da Copa do Mundo ainda no primeiro semestre de 2026, diz dirigente Segundo Ricardo Gluck Paul, a grama Tahoma 32 é um dos trunfos do estádio para receber último jogo do Brasil antes do embarque para o Mundial. Caio Maia 14.01.26 12h18 Mangueirão terá gramado trocado em 2026. (Diivulgação / SEEL) O estádio Mangueirão terá, a partir de 2026, o mesmo gramado utilizado nas partidas da Copa do Mundo de 2026, que será disputada na América do Norte. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (14) pelo presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, ao Núcleo de Esportes de O Liberal. De acordo com o mandatário da entidade, o estádio receberá a grama Tahoma 32, uma variedade específica da grama Bermuda, atualmente utilizada no Mangueirão. O diferencial desse tipo de campo é a grande resistência ao pisoteio, a tolerância a climas extremos e a capacidade de rápida recuperação. O mesmo gramado foi utilizado na Copa do Mundo de Clubes, em 2025. Ainda segundo Gluck Paul, a troca do novo gramado será realizada pelo Governo do Pará, proprietário do Mangueirão. Ainda não há data para que isso ocorra, mas Ricardo acredita que as obras devem começar no final do primeiro semestre do ano. Gramado utilizado como trunfo Gluck Paul afirma que a implementação do gramado Tahoma 32 faz parte de uma lista de argumentos apresentada pela FPF à CBF, que ofereceu Belém como palco da última partida da Seleção Brasileira no Brasil antes do embarque para os Estados Unidos, onde jogará a Copa. Os demais pontos citados, segundo o dirigente, são: logística e clima. "A gente apresentou ótimos argumentos à comissão técnica, que também tem outras opções de locais para realizar o último jogo antes da Copa. Aqui em Belém conseguimos recriar o clima das cidades onde o Brasil jogará a primeira fase da Copa do Mundo, que serão Nova Jersey, Filadélfia e Miami. Além disso, temos a logística do nosso lado, já que, geograficamente, Belém é uma das cidades do país mais próximas dos Estados Unidos", disse. Seleção em Belém A Seleção Brasileira já esteve duas vezes em Belém neste ciclo de Copa do Mundo. Em setembro de 2023, a Canarinha iniciou a campanha nas Eliminatórias contra a Bolívia, no Mangueirão, com vitória de 5 a 1. Em 2024, o Brasil voltou à capital do Pará, mas, desta vez, para um período de treinos. Na ocasião, a equipe teve três dias de treino no Mangueirão, antes de embarcar para a Venezuela, onde enfrentou a seleção da casa e empatou em 1 a 1. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol mangueirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. 