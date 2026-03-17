Atacante de clube da Série B entra na mira do Remo para disputar da Série A; saiba mais Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, está no Juventude-RS Fábio Will 17.03.26 18h26 Gabriel Taliari está próximo de um acerto com o Remo (Nathan Bizotto/E.C Juventude) O Remo segue atrás de um centroavante para a disputa da Série A, Copa do Brasil e Copa Norte. O clube busca opções no mercado e um dos atletas que se encaixa no perfil azulino é Gabriel Taliari, que defende o Juventude-RS. A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube azulino junto ao O Liberal. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O jogador recebeu sondagens do Remo, que formalizou proposta ao atleta para defender as cores azulinas. Valores da negociação entre clubes e atleta não foram revelados, porém, se encaixa dentro do que é bom para a equipe gaúcha, Remo e atleta. O jogador também foi sondado pelo Vitória-BA, que também está na disputa da Série A. Aos 28 anos, Gabriel Taliari possui contrato com o clube jaconero até o final desta temporada, podendo ficar livre para acertar com qualquer clube na metade deste ano. A negociação se arrasta entre Juventude, Remo e atleta, já que Gabriel Taliari estava próximo de assinar um novo vínculo com a equipe da Serra Gaúcha. VEJA MAIS Com promoção, Remo inicia vendas de ingressos para o jogo contra o Bahia; veja os valores Leão Azul terá o apoio do torcedor diante do Tricolor Baiano Em dois jogos, Condé já iguala número de derrotas de Osorio em 13 partidas no Remo Substituto do treinador colombiano soma dois reveses em dois jogos no início da passagem pelo Leão Remo se une a Flamengo e Grêmio em articulação por reunião para discutir gestão da Libra Clubes convocaram assembleia para debater rumos da liga e revisar contratos de direitos de transmissão do Brasileirão Gabriel Taliari é mais uma opção para o ataque do Remo, que vem passando por muitas dificuldades neste ano, que vem gerando uma “dor de cabeça” aos azulinos. O atleta defende o Juventude desde 2023 e, nesta temporada, esteve em campo 11 vezes e marcou seis gols. Taliari esteve em Belém na semana passada, quando o Juventude enfrentou a Tuna Luso Brasileira, pela 3ª fase da Copa do Brasil. Na ocasião ele marcou o gol do clube gaúcho, no empate em 1 a 1, que terminou com a classificação do Juventude nas penalidades. O jogador acumula passagens por vários clubes como São Bernardo-Sp, Capivariano-SP, Água Santa-SP, Athletico-PR, Mirassol-SP, Ituano-SP, Santo André-SP, CSA-AL e Brusque-SC. Gabriel Talieri viria para ajudar o Leão Azul, que luta contra o rebaixamento na Série A do Brasileiro. Atualmente o Remo está na zona de rebaixamento, ainda não venceu no campeonato e ocupa a 18ª colocação com apenas 3 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo gabriel taliari futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Atacante de clube da Série B entra na mira do Remo para disputar da Série A; saiba mais Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, está no Juventude-RS 17.03.26 18h26 FUTEBOL Remo leva vantagem contra o Flamengo em jogos pela Série A do Brasileiro; veja números Equipe paraense supera o clube carioca nos jogos disputados na elite do futebol nacional 17.03.26 17h02 FUTEBOL Remo pega o Flamengo no Maracanã pela Série A; última vitória azulina no estádio foi há 25 anos Leão Azul volta a jogar no Maracanã, dessa vez diante do Mengão 17.03.26 15h42 FUTEBOL Flamengo x Remo: Torcida rubro-negra esgota setor do Maraca; veja quantos ingressos foram vendidos Nação rubro-negra promete lotar o Maracanã para o jogo contra o Remo pela Série A 17.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira 17.03.26 7h00 futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 Futebol Paysandu reencontra Portuguesa após quase 20 anos em duelo decisivo na Copa do Brasil Papão enfrenta a Lusa nesta terça-feira, no Canindé, valendo vaga na quinta fase e premiação de R$ 2 milhões 17.03.26 7h30 Baixa Paysandu perde lateral antes do jogo contra a Portuguesa-SP pela Copa do Brasil Papão busca vaga na quinta fase do torneio nesta terça-feira (17) 17.03.26 12h57