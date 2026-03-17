Atacante de clube da Série B entra na mira do Remo para disputar da Série A; saiba mais

O Remo segue atrás de um centroavante para a disputa da Série A, Copa do Brasil e Copa Norte. O clube busca opções no mercado e um dos atletas que se encaixa no perfil azulino é Gabriel Taliari, que defende o Juventude-RS. A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube azulino junto ao O Liberal.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O jogador recebeu sondagens do Remo, que formalizou proposta ao atleta para defender as cores azulinas. Valores da negociação entre clubes e atleta não foram revelados, porém, se encaixa dentro do que é bom para a equipe gaúcha, Remo e atleta. O jogador também foi sondado pelo Vitória-BA, que também está na disputa da Série A.

Aos 28 anos, Gabriel Taliari possui contrato com o clube jaconero até o final desta temporada, podendo ficar livre para acertar com qualquer clube na metade deste ano. A negociação se arrasta entre Juventude, Remo e atleta, já que Gabriel Taliari estava próximo de assinar um novo vínculo com a equipe da Serra Gaúcha.

VEJA MAIS

Gabriel Taliari é mais uma opção para o ataque do Remo, que vem passando por muitas dificuldades neste ano, que vem gerando uma “dor de cabeça” aos azulinos. O atleta defende o Juventude desde 2023 e, nesta temporada, esteve em campo 11 vezes e marcou seis gols. Taliari esteve em Belém na semana passada, quando o Juventude enfrentou a Tuna Luso Brasileira, pela 3ª fase da Copa do Brasil. Na ocasião ele marcou o gol do clube gaúcho, no empate em 1 a 1, que terminou com a classificação do Juventude nas penalidades.

O jogador acumula passagens por vários clubes como São Bernardo-Sp, Capivariano-SP, Água Santa-SP, Athletico-PR, Mirassol-SP, Ituano-SP, Santo André-SP, CSA-AL e Brusque-SC. Gabriel Talieri viria para ajudar o Leão Azul, que luta contra o rebaixamento na Série A do Brasileiro. Atualmente o Remo está na zona de rebaixamento, ainda não venceu no campeonato e ocupa a 18ª colocação com apenas 3 pontos.