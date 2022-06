Projeto aprovado reconhece abertura da pesca do mapará Patrimônio Cultural do Estado

Os deputados estaduais aprovaram, durante sessão desta terça-feira (14), da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), Projeto de Lei declarando a abertura da pesca do mapará integrante do patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado. Realizado anualmente em Cametá, no início das atividades de pesca autorizada, o evento marca o fim do período de defeso do mapará.

Autor da proposta, o deputado Igor Normando (Pode) observa que a festividade atrai centenas de pessoas, como pescadores, moradores da cidade e visitantes vindos de diversas partes do país, tanto pela pesca em si, como pelas programações que incluem danças regionais e celebrações religiosas pedindo fartura na pesca, proteção e respeito à natureza.

VEJA MAIS

Ele ressalta ainda que a pesca do mapará faz parte da cultura do povo cametaense e que o peixe é um dos mais importantes alimentos da região nordeste do Pará. “Sua pesca, após o período defeso, além de ser referência cultural e econômica do município de Cametá, é um compromisso com a preservação da espécie e cultura local, além de ser uma importante fonte de sustento para a população da região. Em uma das técnicas de captura do peixe, primeiro localiza-se o cardume e faz-se um cerco com duas grandes redes para aprisioná-lo, o que requer a participação de vários pescadores”, declarou.

A matéria segue agora para análise do Executivo e precisa ser sancionada para virar lei.