Em Cametá, início da pesca do mapará atrai pescadores após período de defeso

A abertura da tradicional pesca do Mapará, principal espécie de peixe da região Baixo Tocantins, iniciou na terça-feira (1º), em Cametá, nordeste paraense. O dia é de celebração para todo povo cametaense, pois chega ao fim o período defeso - época de reprodução e preservação das espécies nos rios. O evento marca a retomada da atividade pesqueira depois do período do defeso nas comunidades de Pindobal-Miri e Jaracuera Grande.

Centenas de embarcações navegaram pelo rio Tocantins até a comunidade, nas primeiras horas da manhã de hoje. No local, os pescadores começaram a observar a movimentação do rio e principalmente de botos, que indicaram onde estavam os cardumes do peixe, logo em seguida, pescaram vários Maparás. Participam do evento o prefeito da cidade Victor Cassiano e o governador do estado Helder Barbalho.