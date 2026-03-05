Previsão do tempo em Belém hoje (05/03); que horas vai chover? Confira os detalhes
Confira como fica o clima na capital paraense nesta quinta-feira (05/03), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva
A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta quinta-feira (05/03/2026), indica uma leve mudança no padrão: o sol volta a aparecer com um pouco mais de frequência pela manhã, o que eleva a temperatura, mas mantém as pancadas de chuva intensas no final do dia devido ao calor acumulado. 🌦️ A combinação segue típica de fevereiro na capital paraense.
🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 05/03?
A tendência é de sol e chuva. Em Belém, é esperado elevação da temperatura máxima para 31°C. ⛈️
🌡️ Temperatura esperada
As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥
- 🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C
- 🌞 Temperatura máxima: entre 30°C e 31°C
⏰ Períodos com maior chance de chuva
Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀
- 🌤️ Manhã: sol entre nuvens, período de tempo predominantemente firme e abafado
- 🌦️ Tarde: são esperadas pancadas de chuva rápidas, mas de forte intensidade e acompanhadas de trovoadas, principalmente entre 14h30 e 17h30
- 🌙 Noite: tempo estabiliza gradualmente, com céu nublado e redução drástica na chance de chuva após as 19h
💧 Umidade do ar em Belém
Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.
- 💧 Umidade máxima: 96%
- 💧 Umidade mínima: 65%
Tendência para os próximos dias
A tendência para o restante da semana é de manutenção do ciclo de sol e calor pela manhã, com chuva à tarde na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano. A previsão indica que as máximas devem se estabilizar em 31°C.
Palavras-chave
