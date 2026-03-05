Previsão do tempo em Belém hoje (05/03); que horas vai chover? Confira os detalhes

A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta quinta-feira (05/03/2026), indica uma leve mudança no padrão: o sol volta a aparecer com um pouco mais de frequência pela manhã, o que eleva a temperatura, mas mantém as pancadas de chuva intensas no final do dia devido ao calor acumulado. 🌦️ A combinação segue típica de fevereiro na capital paraense.

🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 05/03?

A tendência é de sol e chuva. Em Belém, é esperado elevação da temperatura máxima para 31°C. ⛈️

🌡️ Temperatura esperada

As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥

🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C

🌞 Temperatura máxima: entre 30°C e 31°C

⏰ Períodos com maior chance de chuva

Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀

🌤️ Manhã: sol entre nuvens, período de tempo predominantemente firme e abafado

🌦️ Tarde: são esperadas pancadas de chuva rápidas, mas de forte intensidade e acompanhadas de trovoadas, principalmente entre 14h30 e 17h30

🌙 Noite: tempo estabiliza gradualmente, com céu nublado e redução drástica na chance de chuva após as 19h

💧 Umidade do ar em Belém

Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.

💧 Umidade máxima: 96%

96% 💧 Umidade mínima: 65%

Tendência para os próximos dias

A tendência para o restante da semana é de manutenção do ciclo de sol e calor pela manhã, com chuva à tarde na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano. A previsão indica que as máximas devem se estabilizar em 31°C.