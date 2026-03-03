Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Chuva em Belém: saiba como evitar gripe e resfriado nos próximos dias

Com previsão de dias seguidos de chuva na capital paraense, veja cuidados para manter a imunidade alta e proteger a saúde

Hannah Franco
fonte

Dias seguidos de chuva em Belém exigem cuidados contra gripe e resfriado. (Agência Pará)

A sequência de dias chuvosos em Belém, sem previsão de trégua, tem impacto direto na saúde da população. A combinação de chuva frequente, queda de temperatura e ambientes fechados favorece o aumento de casos de gripe e resfriado nesta época do ano. Por isso, adotar medidas preventivas pode fazer a diferença para atravessar os próximos dias com mais disposição.

🌧️ Com o clima mais úmido, o corpo precisa gastar mais energia para manter a temperatura estável. Ao mesmo tempo, a permanência em locais pouco ventilados facilita a circulação de vírus respiratórios. O resultado é conhecido: muita gente acaba “arriada” por causa das infecções típicas do período. 

VEJA MAIS

image Previsão do tempo em Belém hoje (03/03); que horas vai chover? Confira os detalhes
Confira como fica o clima na capital paraense nesta terça-feira (03/03), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva

image Gripe K: entenda o que é, quais os sintomas e como se proteger da nova variante do vírus Influenza A
A variante é causada pelo vírus influenza A H3N2

🍊 Alimentação e hidratação fortalecem a imunidade

Uma das principais formas de prevenção começa no prato. Alimentos ricos em vitamina C, como laranja, acerola e kiwi, ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Minerais como zinco e ferro também são importantes para o funcionamento das células de defesa.

Folhas verdes escuras, carnes magras e leguminosas devem integrar a rotina alimentar. Mesmo no frio ou na chuva, é essencial manter a hidratação. Beber água protege as mucosas do nariz e da garganta, que funcionam como barreiras naturais contra vírus.

🧼 Cuidados simples reduzem o risco de contágio

Pequenos hábitos no dia a dia ajudam a evitar a transmissão:

  • Lavar as mãos com frequência;
  • Usar álcool em gel quando estiver fora de casa;
  • Evitar aglomerações em ambientes fechados;
  • Manter janelas abertas para circulação de ar;
  • Usar roupas adequadas e proteger peito, pescoço e pés.

Ambientes fechados e sem ventilação são propícios para a disseminação de vírus. Sempre que possível, a orientação é manter a circulação de ar nos locais de trabalho e em casa.

🤒 Gripe ou resfriado? Entenda a diferença

Embora pareçam semelhantes, gripe e resfriado têm intensidades diferentes. O resfriado costuma apresentar sintomas leves, como coriza, espirros e leve mal-estar. Já a gripe, causada pelo vírus Influenza, pode provocar febre alta, dores no corpo e cansaço intenso.

Em ambos os casos, o repouso é fundamental para a recuperação. Se houver persistência dos sintomas ou dificuldade para respirar, a recomendação é buscar atendimento médico para evitar complicações.

✔️ O que fazer hoje para não ficar gripado

Algumas medidas podem ser adotadas imediatamente:

  • Durma bem: o sono regula e fortalece o sistema imunológico;
  • Evite estresse: níveis elevados de tensão reduzem a defesa do organismo;
  • Mantenha a vacinação em dia: a vacina contra a gripe é a proteção mais eficaz;
  • Use soro fisiológico: a higienização nasal ajuda a proteger as vias respiratórias.

Com a previsão de chuva contínua em Belém nos próximos dias, a prevenção é o principal aliado. Cuidados simples e constantes ajudam a manter a saúde em dia mesmo com o clima instável.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

gripe

previsão do tempo

saúde
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda