Previsão do tempo em Belém hoje (03/03); que horas vai chover? Confira os detalhes

A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta terça-feira (03/03/2026), indica a manutenção do cenário de forte instabilidade. 🌦️ A combinação segue típica de fevereiro na capital paraense.

🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 03/03?

A tendência é de dia típico de Inverno Amazônico. Em Belém, é esperado chuva durante todos os turnos. ⛈️

🌡️ Temperatura esperada

As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥

🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C

🌞 Temperatura máxima: entre 28°C e 29°C

⏰ Períodos com maior chance de chuva

Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀

🌤️ Manhã: céu encoberto, com possibilidade de chuvas leves ou chuviscos já nas primeiras horas do dia

céu encoberto, com possibilidade de chuvas leves ou chuviscos já nas primeiras horas do dia 🌦️ Tarde: período de alerta, com previsão de pancadas moderadas a fortes, trovoadas e risco de chuva prolongada entre 15h e 18h

período de alerta, com previsão de pancadas moderadas a fortes, trovoadas e risco de chuva prolongada entre 15h e 18h 🌙 Noite: teempo segue instável e nublado, com chuva fraca intermitente

💧 Umidade do ar em Belém

Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.

💧 Umidade máxima: 100%

100% 💧 Umidade mínima: 76%

Tendência para os próximos dias

A tendência para o restante da semana é instabilidade acentuada na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano. A previsão indica que o sol deve aparecer de forma mais clara apenas a partir de sexta-feira, 6 de março.