Sespa monitora impactos das chuvas intensas em Bragança

Equipes da Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) acompanham os impactos provocados pelas fortes chuvas que atingiram o município de Bragança, no nordeste do estado. De acordo com a Sespa, para reforçar as ações preventivas, foram disponibilizadas 50 caixas de hipoclorito de sódio, o equivalente a 2.500 frascos, que serão utilizados na desinfecção da água para consumo humano.

A atuação da Secretaria ocorre em conjunto com o Grupo de Trabalho de Emergências Climáticas em Saúde e tem como foco avaliar as condições ambientais e sanitárias das áreas afetadas pelos alagamentos.

O trabalho é realizado de forma articulada com o comitê de crise do município, a regional de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde e outros setores da gestão pública. A ação busca identificar possíveis riscos à saúde relacionados às condições ambientais após o evento climático, além de orientar medidas de prevenção para proteger a população atingida.

Entre as principais frentes de atuação estão o mapeamento das áreas impactadas, o acompanhamento do abastecimento de água e das condições de saneamento, além do monitoramento do manejo de resíduos. Essas medidas são fundamentais para reduzir riscos de contaminação da água e do ambiente, comuns em situações de enchentes e alagamentos.

Anteriormente, logo após as chuvas, a regional de saúde já havia encaminhado 100 caixas do produto, totalizando 5 mil frascos destinados ao município.

Além disso, a Vigilância em Saúde Ambiental de Bragança realizou coletas de água em poços artesianos e em rios utilizados pela população, com o objetivo de avaliar a qualidade da água após as chuvas. As amostras foram encaminhadas ao Laboratório Regional de Capanema, onde passam por análises para verificar possíveis alterações nos padrões de potabilidade e segurança para uso da população.

As equipes também mantêm vigilância ativa sobre doenças que podem surgir após eventos de enchentes, como doenças diarreicas agudas, leptospirose, hepatite A, arboviroses e infecções de pele, frequentemente associadas ao contato com água contaminada.

Outra frente importante de trabalho envolve o acompanhamento das condições sanitárias das unidades de saúde atingidas pelas chuvas. As equipes apoiam processos de limpeza técnica, desinfecção ambiental e reorganização dos serviços, garantindo segurança no atendimento à população.

Segundo Vanessa Smith, técnica da Vigilância em Saúde Ambiental da Sespa e membro do GT de Crises Climáticas da Secretaria, o monitoramento permanente é essencial para evitar que situações de risco ambiental evoluam para problemas de saúde pública.

“Após eventos climáticos extremos como esse, nosso trabalho é acompanhar de perto as condições ambientais e orientar medidas preventivas. Monitoramos a qualidade da água, as condições de saneamento e possíveis riscos sanitários, justamente para evitar o surgimento de doenças e garantir a segurança da população que foi afetada pelas chuvas.”

O acompanhamento das informações também ocorre por meio do Vigidesastres, programa que permite o monitoramento contínuo de eventos ambientais que podem impactar a saúde pública. A ferramenta auxilia na tomada de decisões e na organização das ações de resposta do sistema de saúde.

Caso seja reconhecida oficialmente uma situação de emergência ou calamidade, os municípios também podem solicitar apoio do Ministério da Saúde, por meio do kit calamidade, que inclui insumos estratégicos para atendimento emergencial, além de recursos financeiros para apoiar a recuperação dos serviços de saúde nas áreas atingidas.

As equipes também estão observando a situação de populações em maior vulnerabilidade, como comunidades quilombolas e ribeirinhas que vivem em áreas impactadas pelo evento climático.

Além das ações de vigilância, a Sespa também reforçou a assistência à população. A Diretoria de Desenvolvimento e Auditoria dos Serviços de Saúde (DDASS) encaminhou medicamentos, soros para hidratação de pacientes, materiais para atendimento de urgência e equipamentos como pranchas de imobilização, além de apoiar o deslocamento de ambulâncias e equipes da rede de urgência e emergência.

Na última semana, a direção da DDASS e a coordenação do Departamento de Urgência e Emergência estiveram no Centro de Comando montado pela Prefeitura de Bragança, onde foram entregues insumos, testes rápidos e equipamentos utilizados no atendimento a pacientes.

Equipes da secretaria também visitaram unidades de saúde estratégicas do município, como o Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Hospital Geral de Bragança, que integram a Rede de Urgência e Emergência do Estado. O objetivo foi avaliar a ocupação dos leitos, a capacidade de atendimento e as estratégias adotadas para garantir o fluxo de pacientes durante o período de maior demanda.