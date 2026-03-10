Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Sespa monitora impactos das chuvas intensas em Bragança

A atuação ocorre em conjunto com o GT de Emergências Climáticas em Saúde, e avalia as condições ambientais e sanitárias das áreas afetadas pelos alagamentos

Saul Anjos
fonte

A imagem em destaque mostra Bragança. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Equipes da Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) acompanham os impactos provocados pelas fortes chuvas que atingiram o município de Bragança, no nordeste do estado. De acordo com a Sespa, para reforçar as ações preventivas, foram disponibilizadas 50 caixas de hipoclorito de sódio, o equivalente a 2.500 frascos, que serão utilizados na desinfecção da água para consumo humano.

A atuação da Secretaria ocorre em conjunto com o Grupo de Trabalho de Emergências Climáticas em Saúde e tem como foco avaliar as condições ambientais e sanitárias das áreas afetadas pelos alagamentos.

O trabalho é realizado de forma articulada com o comitê de crise do município, a regional de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde e outros setores da gestão pública. A ação busca identificar possíveis riscos à saúde relacionados às condições ambientais após o evento climático, além de orientar medidas de prevenção para proteger a população atingida.

VEJA MAIS

image Farol da praia de Ajuruteua cai após solo ceder com fortes chuvas no nordeste do Pará
Em nota, a Marinha do Brasil informou que tomou conhecimento da situação na manhã desta quinta-feira (5)

image Bragança registra mais de 385 mm de chuva somente em cinco dias de março, aponta Inmet
Estado do Pará tem 90% do território com registros de chuva e capital já tem 24 horas de aguaceiro

image Bragança tem situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal após chuvas e alagamentos
Até a segunda-feira (2), de acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Assistência Social de Bragança, 9.193 pessoas foram diretamente atingidas pelos impactos das chuvas no município

Entre as principais frentes de atuação estão o mapeamento das áreas impactadas, o acompanhamento do abastecimento de água e das condições de saneamento, além do monitoramento do manejo de resíduos. Essas medidas são fundamentais para reduzir riscos de contaminação da água e do ambiente, comuns em situações de enchentes e alagamentos.

Anteriormente, logo após as chuvas, a regional de saúde já havia encaminhado 100 caixas do produto, totalizando 5 mil frascos destinados ao município.

Além disso, a Vigilância em Saúde Ambiental de Bragança realizou coletas de água em poços artesianos e em rios utilizados pela população, com o objetivo de avaliar a qualidade da água após as chuvas. As amostras foram encaminhadas ao Laboratório Regional de Capanema, onde passam por análises para verificar possíveis alterações nos padrões de potabilidade e segurança para uso da população.

As equipes também mantêm vigilância ativa sobre doenças que podem surgir após eventos de enchentes, como doenças diarreicas agudas, leptospirose, hepatite A, arboviroses e infecções de pele, frequentemente associadas ao contato com água contaminada.

Outra frente importante de trabalho envolve o acompanhamento das condições sanitárias das unidades de saúde atingidas pelas chuvas. As equipes apoiam processos de limpeza técnica, desinfecção ambiental e reorganização dos serviços, garantindo segurança no atendimento à população.

Segundo Vanessa Smith, técnica da Vigilância em Saúde Ambiental da Sespa e membro do GT de Crises Climáticas da Secretaria, o monitoramento permanente é essencial para evitar que situações de risco ambiental evoluam para problemas de saúde pública.

“Após eventos climáticos extremos como esse, nosso trabalho é acompanhar de perto as condições ambientais e orientar medidas preventivas. Monitoramos a qualidade da água, as condições de saneamento e possíveis riscos sanitários, justamente para evitar o surgimento de doenças e garantir a segurança da população que foi afetada pelas chuvas.”

O acompanhamento das informações também ocorre por meio do Vigidesastres, programa que permite o monitoramento contínuo de eventos ambientais que podem impactar a saúde pública. A ferramenta auxilia na tomada de decisões e na organização das ações de resposta do sistema de saúde.

Caso seja reconhecida oficialmente uma situação de emergência ou calamidade, os municípios também podem solicitar apoio do Ministério da Saúde, por meio do kit calamidade, que inclui insumos estratégicos para atendimento emergencial, além de recursos financeiros para apoiar a recuperação dos serviços de saúde nas áreas atingidas.

As equipes também estão observando a situação de populações em maior vulnerabilidade, como comunidades quilombolas e ribeirinhas que vivem em áreas impactadas pelo evento climático.

Além das ações de vigilância, a Sespa também reforçou a assistência à população. A Diretoria de Desenvolvimento e Auditoria dos Serviços de Saúde (DDASS) encaminhou medicamentos, soros para hidratação de pacientes, materiais para atendimento de urgência e equipamentos como pranchas de imobilização, além de apoiar o deslocamento de ambulâncias e equipes da rede de urgência e emergência.

Na última semana, a direção da DDASS e a coordenação do Departamento de Urgência e Emergência estiveram no Centro de Comando montado pela Prefeitura de Bragança, onde foram entregues insumos, testes rápidos e equipamentos utilizados no atendimento a pacientes.

Equipes da secretaria também visitaram unidades de saúde estratégicas do município, como o Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Hospital Geral de Bragança, que integram a Rede de Urgência e Emergência do Estado. O objetivo foi avaliar a ocupação dos leitos, a capacidade de atendimento e as estratégias adotadas para garantir o fluxo de pacientes durante o período de maior demanda.

RELACIONADAS EM PARÁ

PARÁ

Sespa monitora impactos das chuvas intensas em Bragança

A atuação ocorre em conjunto com o GT de Emergências Climáticas em Saúde, e avalia as condições ambientais e sanitárias das áreas afetadas pelos alagamentos

10.03.26 14h21

crime bárbaro

Filho é suspeito de matar o próprio pai e enterrar em cova rasa em Quatipuru

A vítima estava desaparecida desde o último sábado (7)

09.03.26 21h04

CONECTIVIDADE

Pará alavanca acesso à internet de escolas da rede pública e alcança cobertura de 76,7% em 2025

Informações divulgadas pelo Censo Escolar 2025 indicam que o estado deu um salto de 51,3 pontos percentuais em dez anos

09.03.26 16h42

Estágio

CIEE oferece vagas de estágio no Pará com bolsas de até R$ 932,36; veja como se candidatar

Estudantes de várias áreas podem concorrer a vagas de estágio abertas pelo CIEE

09.03.26 7h30

MAIS LIDAS EM PARÁ

INVESTIGAÇÃO

Fantástico exibe reportagem sobre mansão ligada ao prefeito de Ananindeua, Daniel Santos

Segundo a reportagem, a mansão é avaliada em cerca de R$ 4 milhões e fica localizada em um destino paradisíaco no Nordeste brasileiro

08.03.26 19h10

JUSTIÇA

Idoso declarado morto tenta provar que estava vivo e morre durante processo judicial no Pará

Caso em Viseu envolve suspeita de fraude em cartório e suspensão de benefícios do INSS

08.03.26 8h30

PROCESSO SELETIVO

Uepa abre inscrições para o processo seletivo de vagas remanescentes em diversos municípios

Inscrições gratuitas para mais de 160 vagas em cursos de graduação da Uepa vão até 11 de março

06.03.26 18h20

EXEMPLO

Aos 62 anos, professor inicia nova jornada no curso de bacharelado em IA pela Ufopa

O professor Conti Marcelino optou por adiar a aposentadoria e investir em uma nova formação

05.03.26 18h00

