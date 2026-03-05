Capa Jornal Amazônia
Pará

Bragança tem situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal após chuvas e alagamentos

Até a segunda-feira (2), de acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Assistência Social de Bragança, 9.193 pessoas foram diretamente atingidas pelos impactos das chuvas no município

O Liberal
fonte

Com a homologação federal, Bragança passa a estar formalmente apta a pleitear recursos da União destinados às ações de proteção e defesa civil (Foto: Divulgação | Prefeitura de Bragança)

O município de Bragança, no nordeste paraense, teve a situação de emergência oficialmente reconhecida pelo Governo Federal devido às chuvas que atingiram a cidade e provocaram alagamentos e danos em áreas urbanas e rurais nos últimos dias. A medida foi formalizada na terça-feira (3), por meio da Portaria nº 674 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, órgão vinculado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, publicada no Diário Oficial da União.

A ação ainda considera o Decreto Municipal nº 032, de 2 de março de 2026, que declarou situação de emergência Nível II no município. Com a homologação federal, Bragança passa a estar formalmente apta a pleitear recursos da União destinados às ações de proteção e defesa civil, incluindo assistência humanitária às famílias atingidas. O município ainda pode contar com a aquisição de insumos emergenciais e investimentos na recuperação da infraestrutura comprometida.

E ainda, a prefeitura detalhou que o municípirecebeu do Governo do Estado do Pará kits de higiene, kits dormitório e água potável para apoiar as famílias atingidas pelas enchentes registradas na cidade nos últimos dias. Os itens serão destinados às pessoas em situação de maior vulnerabilidade. A ação conta com o apoio da Defesa Civil.

Impacto da chuva

Até a segunda-feira (2), de acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Assistência Social de Bragança, 9.193 pessoas foram diretamente atingidas pelos impactos das chuvas no município, localizado na região nordeste do Pará. A secretaria já registrou 9.524 atendimentos. Até então, havia 472 pessoas em situação mais crítica, entre desalojadas e desabrigadas.

Dados da secretária mostram que 396 (101 famílias) estão desalojados e 76 pessoas estão desabrigados (19 famílias) por causa das enchentes. Até o momento 8.721 foram impactadas pelos alagamentos.

Anteriormente, o prefeito de Bragança, Dr. Mário Júnior, divulgou nota nas redes sociais informando que montou uma força-tarefa para enfrentar os alagamentos. A força-tarefa contou com a Defesa Civil, o Demutran, a Guarda Civil, equipes de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente, além do SAMU.

 

Palavras-chave

bragança

situação de emergência
Pará
