Bragança registra mais de 385 mm de chuva somente em cinco dias de março, aponta Inmet

A chuva na cidade de Bragança totaliza 385 mm apenas nos cinco primeiros dias de março, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município do Nordeste do Pará tem a maior quantidade de chuvas de todo o Estado. No último domingo (01/03) e na quarta-feira (04/03), o temporal ultrapassou 146,5 mm e 128,8 mm, respectivamente, no índice pluviométrico.

O índice pluviométrico mede a quantidade de chuva acumulada em uma área e período específicos, sendo expresso em milímetros (mm). Ele indica a altura que a água atingiria se não evaporasse, escoasse ou infiltrasse, onde 1 mm de chuva equivale a 1 litro de água distribuído por 1 metro quadrado. Apenas no domingo (01/03), 146 litros de água caíram por metro quadrado em Bragança.

Todo o Estado do Pará está com chuvas, com exceção da região de Santarém, Belterra e Monte Alegre, onde ocorreram poucas chuvas. Com a posição da Zona de Convergência Intertropical estacionada na região, formada pela convergência dos ventos alísios dos hemisférios Norte e Sul, combinada com outros fenômenos atmosféricos que são a Zona de Convergência do Atlântico Sul e também a Alta da Bolívia, estão causando chuvas intensas em 90% do Estado do Pará", explicou o meteorologista José Raimundo Abreu.

Belém totaliza 149,2 mm de chuva nos primeiros cinco dias de março, sem contar com os dados de segunda-feira (02/03), quando ocorreu um problema com os medidores do Inmet. A previsão do tempo para essa sexta-feira (03) é que as chuvas continuem na capital, porém sem duração tão extensa como nesta quinta-feira (02), momento em que Belém já registra mais de 24 horas de chuvas quase que ininterruptamente.

Nas últimas 24 horas, as estações do Inmet em Belém registraram de 43,8 mm a 63 mm. A estação do bairro do Castanheira mediu a maior quantidde de chuva com os 63 mm até às 17 horas desta quinta (05). "A previsão é continuar com chuvas fracas e chuvisco intermitente", aponta Abreu.

Municípios com o maior volume de chuvas no Pará em março

1- Bragança - 385 mm

2- Salinópolis - 312,4 mm

3- Paragominas - 162 mm

4- Belém - 149,2 mm

5- Tomé-Açú - 116,2 mm

6- Castanhal - 84,6 mm

7- Capitão Poço - 82,8 mm