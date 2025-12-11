Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Jovem é morto a tiros após ter a casa arrombada em Breu Branco

O crime ocorreu na manhã desta quinta-feira (11)

O Liberal
fonte

Jovem é morto a tiros após ter a casa arrombada em Breu Branco. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado como Mateus dos Anjos Vitória foi assassinado a tiros em Breu Branco, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na manhã desta quinta-feira (11) dentro de uma residência na Travessa São Francisco, no bairro Liberdade, onde a vítima dormia. Segundo as informações iniciais, o atirador arrombou a porta do imóvel para cometer o homicídio.

Os relatos iniciais são de que o assassinato ocorreu por volta das 7h. O atirador teria arrombado a porta do quintal da casa, ido até o quarto e atirado várias vezes contra Mateus, que estava dormindo na cama. Após o crime, o suspeito foi embora sem deixar pistas. Pessoas que ouviram os disparos acionaram a Polícia Militar, que fez o isolamento da área. Ninguém soube repassar mais detalhes sobre as características físicas do assassino.

Na cena do crime, os policiais encontraram os estojos que foram deflagrados durante o homicídio. As cápsulas ficaram espalhadas pelo cômodo. Além disso, foi constatado que a porta de madeira da residência estava caída, confirmando o relato de invasão. Conforme os relatos policiais, nas buscas pelo sistema das autoridades, foi verificado que Mateus tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas e roubo.

Após a perícia na cena do crime e no corpo, o cadáver foi removido para o Instituto Médico Legal de Tucuruí. Um inquérito foi aberto para apurar a motivação do homicídio e identificar o responsável pelo ataque. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Palavras-chave

homicídio em breu branco

homem morto a tiros
Polícia
