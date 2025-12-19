Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Carrocinha com sacos de cimento se solta de caminhão e atinge casal em uma moto em Belém

Acidente ocorreu, na manhã desta sexta-feira, na rodovia Arthur Bernardes, no bairro da Pratinha

O Liberal
fonte

Um casal ficou feriado em um grave acidente registrado na manhã desta sexta-feira (19) na rodovia Arthur Bernardes, no bairro da Pratinha, em Belém (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um grave acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (19) na rodovia Arthur Bernardes, no bairro da Pratinha, em Belém. As primeiras informações indicam que uma carrocinha carregada com sacos de cimento se desprendeu de um caminhão em movimento e atingiu um casal que trafegava, logo atrás, em uma motocicleta.

Ainda segundo informações obtidas no local do acidente, o impacto causou diversas fraturas nas vítimas. O casal caiu na rua, sendo socorrido, nesse primeiro momento, por pessoas que passavam pelo local. Por enquanto, não há informações sobre o estado de saúde do casal. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a movimentação no local logo após o acidente.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) informa que, até o momento (9h48), não foi acionada para atender essa ocorrência. Em nota, a Polícia Civil informa que as circunstâncias do acidente são apuradas pela Delegacia do Tapanã. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico.

De acordo com as informações iniciais, a peça que atingiu as vítimas estava atrelada ao caminhão e se deslocou do veículo após um pneu estourar. O motorista do caminhão foi conduzido até a unidade policial para prestar depoimento e responderá por lesão corporal culposa. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na investigação.

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

carrocinha com sacos de cimento se solta de caminhão e atinge casal em belém

jornal amazônia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

apreensão

Polícia prende casal paraguaio que transportava 350kg de cocaína escondidos em roupas de cama

A abordagem aconteceu no decorrer da Operação Impacto Força Total

19.12.25 22h07

POLÍCIA

Pancadaria no centro comercial de Belém termina com idoso violentamente agredido

De acordo com as autoridades, o idoso supostamente teria agredido uma outra pessoa, também idosa, e a população se revoltou e bateu nele

19.12.25 16h48

FURTO

Homem é preso por suspeita de furtar leite e calabresa em supermercado de Breves, no Marajó

Ele foi detido inicialmente por moradores e, em seguida, conduzido pela PM à Polícia Civil

19.12.25 14h24

POLÍCIA

PC prende 5 pessoas suspeitas de golpes a turistas que buscavam alugar imóveis na COP 30, em Belém

Segundo a Polícia Civil, dois cidadãos italianos estariam ligados à quadrilhada por tentarem convencer os representantes diplomáticos de vários países a fazer depósitos para garantir a reserva dos imóveis

19.12.25 13h39

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Filho é preso após matar o pai de 85 anos com tiro de espingarda em Breu Branco

O crime ocorreu na comunidade Vila Boa Esperança

19.12.25 11h31

ASSALTO

Em Belém, assaltante pede biscoito para se render e liberar refém

Caso começou após assalto no bairro do Souza, terminou com dois presos, um foragido e rendição no canal da Pirajá, na Pedreira

18.12.25 23h58

POLÍCIA

Corpo encontrado no rio Moju pode ser de motorista desaparecido em balsa de Barcarena

Polícia Civil recebeu o chamado e se deslocou até o local na busca de identificar a vítima

06.12.25 20h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda