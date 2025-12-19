Carrocinha com sacos de cimento se solta de caminhão e atinge casal em uma moto em Belém

Um grave acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (19) na rodovia Arthur Bernardes, no bairro da Pratinha, em Belém. As primeiras informações indicam que uma carrocinha carregada com sacos de cimento se desprendeu de um caminhão em movimento e atingiu um casal que trafegava, logo atrás, em uma motocicleta.

Ainda segundo informações obtidas no local do acidente, o impacto causou diversas fraturas nas vítimas. O casal caiu na rua, sendo socorrido, nesse primeiro momento, por pessoas que passavam pelo local. Por enquanto, não há informações sobre o estado de saúde do casal. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a movimentação no local logo após o acidente.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) informa que, até o momento (9h48), não foi acionada para atender essa ocorrência. Em nota, a Polícia Civil informa que as circunstâncias do acidente são apuradas pela Delegacia do Tapanã. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico.

De acordo com as informações iniciais, a peça que atingiu as vítimas estava atrelada ao caminhão e se deslocou do veículo após um pneu estourar. O motorista do caminhão foi conduzido até a unidade policial para prestar depoimento e responderá por lesão corporal culposa. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na investigação.