PC prende 5 pessoas suspeitas de golpes a turistas que buscavam alugar imóveis na COP 30, em Belém

A Polícia Civil prendeu cinco pessoas na manhã desta sexta-feira (19/12), durante a operação “Check Out”, suspeitas de envolvimento com um grupo que aplicava golpe a turistas que buscavam acomodação para a COP 30, em Belém. O delegado Guilherme Gonçalves, titular da Delegacia de Proteção ao Turista (DPTUR), disse que eles criavam anúncios falsos em plataformas de aluguel de imóveis. Segundo a PC, dois cidadãos italianos estariam ligados à quadrilhada por tentarem convencer os representantes diplomáticos de vários países a fazer depósitos para garantir a reserva dos imóveis. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços localizados na Região Metropolitana de Recife e no litoral sul pernambucano.

“Para garantir o sucesso da ação policial, foi estabelecida uma força-tarefa de inteligência entre as duas polícias, permitindo a localização precisa dos alvos que estavam nas cidades de Recife, Paulista e Ipojuca, todos em Pernambuco”, explicou o delegado Guilherme.

Quando as vítimas chegaram a Belém, perceberam que se tratava de um golpe e procuraram a DPTUR para registrar a ocorrência. O valor estimado de perda das vítimas é superior a 500 mil dólares.

As equipes da PCPA e da PCPE atuaram simultaneamente nos endereços identificados, cumprindo as ordens judiciais expedidas pela Vara das Garantias da Região Metropolitana de Belém, da Justiça do Pará. “Nós conseguimos prender cinco pessoas em cumprimento aos mandados de prisão preventiva, além de apreender diversos dispositivos móveis, como celulares e tablets, cartões bancários, procurações e escrituras de imóveis que comprovam a lavagem de capitais”, continuou Gonçalves.

Foi realizado ainda o bloqueio de contas bancárias usadas para receber o dinheiro das vítimas.

Esquema criminoso

Segundo as investigações, o grupo operava remotamente a partir de Pernambuco, utilizando fotos de imóveis de luxo em Belém para atrair turistas estrangeiros e brasileiros. Embora o golpe visasse a capital paraense, toda a estrutura logística e financeira do crime estava montada em solo pernambucano, onde os alvos foram localizados. conforme as autoridades.

"Essa operação demonstra que não há fronteiras para a atuação da Polícia Civil. A troca rápida de informações entre a DPTUR do Pará e a nossa equipe de inteligência, aqui, em Pernambuco, foi decisiva para localizarmos e prendermos todos os integrantes dessa associação criminosa, garantindo que o turismo seja um ambiente seguro em ambos os estados", destacou a delegada Ana Catarine Cavalcanti, titular da DPTUR/PE.

Os objetos apreendidos passarão por perícia para identificar a extensão total dos golpes e outros possíveis envolvidos. A operação segue em andamento para ressarcimento das vítimas. Os presos foram conduzidos à unidade policial local para os procedimentos de praxe e posterior comunicação ao Poder Judiciário.