Polícia

Polícia

Mecânico é morto a tiros por homens encapuzados em Igarapé-Açu

O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (19)

O Liberal
fonte

Mecânico é morto a tiros por homens encapuzados em Igarapé-Açu. (Foto: Arquivo / O Liberal / Imagem ilustrativa)

Um homem que trabalhava como mecânico foi assassinado a tiros em Igarapé-Açu, no nordeste do Pará, nesta sexta-feira (19). A vítima, que não teve o nome revelado, teria sido surpreendida por homens armados e encapuzados que estavam em um carro. O mecânico morreu na hora.

Segundo as informações iniciais, o crime ocorreu por volta de 10h30, próximo ao Campo do Ipiranga. A vítima trabalhava em uma oficina de motos quando os suspeitos chegaram, desceram do carro e dispararam cerca de cinco vezes. Os tiros atingiram a região do tórax do mecânico. Ele ficou vivo por alguns minutos, mas não resistiu e evoluiu a óbito. Testemunhas relataram que os suspeitos usavam máscaras para não serem reconhecidos e não há mais detalhes sobre as identidades deles.

Após o crime, os suspeitos fugiram. Moradores e outros trabalhadores da área acionaram a Polícia Militar para informar sobre o assassinato. A Polícia Civil também esteve no local para iniciar os procedimentos de investigação. Não há mais detalhes sobre os autores do crime ou qual seria a motivação. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal.

Em nota, a PC disse que o caso foi registrado na Delegacia de Igarapé-Açu. "Segundo informações preliminares, a vítima morreu após ser alvo de disparos de arma de fogo. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou.

 


