Polícia apreende mais de 30 kg de cocaína dentro de container em porto na Vila do Conde

Droga estava escondida em carga de ferro velho com destino à Índia; investigação segue para identificar origem e possíveis envolvidos

O Liberal
fonte

Polícia apreende mais de 30 kg de cocaína dentro de container em porto na Vila do Conde. (Divulgação/ PF)

Uma operação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal flagrou cerca de 32 kg de cocaína no porto de Vila do Conde, em Barcarena, no fim da manhã desta terça-feira (3/2). A droga foi encontrada durante fiscalização de rotina dentro de um contêiner com destino ao exterior.

Segundo as autoridades, 30 tabletes de cocaína estavam distribuídos em duas bolsas, misturados a uma carga de ferro velho que seria enviada à Índia. No entanto, a droga poderia ser descarregada na França, onde a embarcação tem uma parada programada.

Ninguém foi preso até o momento. U​m inquérito foi aberto para apurar a origem da droga, seu destino final e os possíveis responsáveis pela tentativa de tráfico internacional​.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

