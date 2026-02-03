Polícia apreende mais de 30 kg de cocaína dentro de container em porto na Vila do Conde
Droga estava escondida em carga de ferro velho com destino à Índia; investigação segue para identificar origem e possíveis envolvidos
Uma operação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal flagrou cerca de 32 kg de cocaína no porto de Vila do Conde, em Barcarena, no fim da manhã desta terça-feira (3/2). A droga foi encontrada durante fiscalização de rotina dentro de um contêiner com destino ao exterior.
Segundo as autoridades, 30 tabletes de cocaína estavam distribuídos em duas bolsas, misturados a uma carga de ferro velho que seria enviada à Índia. No entanto, a droga poderia ser descarregada na França, onde a embarcação tem uma parada programada.
Ninguém foi preso até o momento. Um inquérito foi aberto para apurar a origem da droga, seu destino final e os possíveis responsáveis pela tentativa de tráfico internacional.
Palavras-chave
