Promotoria Militar vai instaurar inquérito para apurar apologia ao crime por parte de comandante do BOPE

A promotoria militar deve instaurar um inquérito policial militar (IPM), ainda nesta segunda-feira (31), para apurar uma conduta do comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), da Polícia Militar do Pará, o tenente Coronel Firmino. A medida ocorre após o militar, por meio de uma publicação nas redes sociais, parabenizar PMs que agrediram um homem durante uma abordagem em Caieiras, na Grande São Paulo.

Segundo o promotor militar Armando Brasil, o tenente será investigado por apologia ao crime. O inquérito tem previsão de conclusão de 40 dias, segundo o Código de Processo Penal Militar. A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com a PM para mais explicações sobre o caso.

Na noite de domingo (30), o tenente publicou um vídeo de um policial militar de São Paulo dando um soco em um homem durante uma abordagem. Segundo ele, a violência foi uma boa escolha para o caso registrado em vídeo.

"Já falei que pra mim golpes traumáticos são excelentes ferramentas no uso proporcional da força. Acredito que um golpe traumático tem a capacidade de quebrar a resistência do atual ou iminente agressor, sem maiores danos colaterais evitando o agravamento da ocorrência. Parabéns ao guerreiro por utilizar muito bem a força", escreveu o tenente.

