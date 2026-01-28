Suspeito de matar policial reformado dentro de farmácia é preso em Ananindeua

O principal suspeito de assassinar a tiros um policial militar reformado dentro de uma farmácia no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, foi preso em flagrante pela Polícia Civil nesta quarta-feira (28). O crime ocorreu na tarde de terça-feira (27/01), quando o ex-PM identificado como Carlos Alexandre da Silva, de 41 anos, que foi cabo do 24º Batalhão da Polícia Militar (24º BPM), foi atingido por disparos de uma arma de fogo no estabelecimento localizado na avenida Rio Baraúna.

Conforme as informações policiais, o suspeito foi localizado pela Polícia Militar, que realizou buscas na área logo após o homicídio. O preso, depois dos disparos, teria fugido em uma motocicleta. No entanto, com o auxílio das câmeras de segurança da farmácia e outros circuitos próximos, ele foi identificado pelos agentes. O homem permanece à disposição da Justiça. A participação dele no crime, assim como a de outros envolvidos, está sendo apurada no inquérito policial.

Investigação

As diligências iniciais apontam que, no dia anterior ao homicídio, o estabelecimento comercial em que a vítima foi morta teria sido alvo de ameaças e cobranças ilícitas. A situação está sendo apurada como possível motivação do crime.

O suspeito preso teria sido apontado como envolvido nos fatos relacionados às ameaças anteriores e de ter prestado apoio material à ação criminosa. As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar todos os envolvidos, esclarecer a dinâmica dos fatos e apurar eventual atuação de outros suspeitos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Homicídio

A vítima era conhecida como cabo Silva e estava na reserva há cerca de quatro meses. Ele deixa uma esposa e um filho de 11 anos. Segundo as informações policiais. O cabo havia ido buscar alguns remédios na farmácia de uma prima, como sempre fazia. Na segunda-feira (27), por não ter os remédios na unidade em que sempre ia, resolveu ir até a unidade da farmácia de bairro da avenida Rio Baraúna.

Por volta de 11h30, enquanto Carlos Alexandre estava aguardando, do lado de dentro da farmácia, um homem de camisa preta e bermuda jeans branca entrou no estabelecimento. De acordo com testemunhas, o suspeito teria dito que havia ido cobrar a "taxa do crime".

Imagens da câmera de segurança mostram que poucos segundos depois de falar com o policial, o suspeito saca a pistola. Carlos Alexandre tentou reagir segurando um dos braços do criminoso e também tentando sacar um revólver, porém o homem atirou e acertou o ex-policial que caiu do lado de dentro da farmácia. O atirador foge rapidamente pela porta da frente.