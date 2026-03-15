PC diz que não há prova de que motorista seja tutor de cão deixado na Avenida Bernardo Sayão

O suposto abandono de um cachorro na avenida Bernardo Sayão, em Belém, neste domingo (15), está sendo investigado pela Polícia Civil do Pará. Segundo a corporação, o motorista do veículo foi localizado e ouvido pela equipe da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa). O homem foi liberado após prestar depoimento, já que não há comprovação, até o momento, de que ele seja o tutor do animal. A PC também informou que as investigações continuam para esclarecer o ocorrido e localizar o cachorro.

O caso repercutiu nas redes sociais após um vídeo mostrar o momento em que um veículo modelo Renault Sandero para na via e um homem abre a porta do lado do passageiro para colocar o animal para fora do carro. Nas imagens, o cachorro, de pelo escuro, tenta voltar para dentro do veículo, mas a porta é fechada logo em seguida. O animal corre atrás do carro em meio ao trânsito da avenida movimentada, sem conseguir alcançá-lo. Em outros registros divulgados online, o cachorro aparece desorientado no meio da via.

Negação

Entre os vídeos compartilhados nas redes sociais, um deles mostra o homem que estaria no carro negando que o animal seja dele. Nas imagens, ele afirma que o cachorro apenas insistia em acompanhá-los.

“Eu tenho quatro lá em casa, como eu vou te levar? Se eu tivesse terreno eu ia te levar. Ele não é meu, mas ele quer porque quer ir comigo embora”, diz um dos rapazes.

Ao perceberem que estavam sendo filmados, o passageiro do veículo reage de forma hostil a uma das pessoas que registrava a situação.

“Não é pra estar filmando a placa, o cachorro não é nosso, está de palhaçada”, gritou. O motorista que filmava responde dizendo que várias outras pessoas também estavam presenciando e registrando a situação, o que gera um momento de tensão entre os envolvidos.