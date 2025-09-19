Capa Jornal Amazônia
Criminosos armados invadem creche para tentar acessar residências em São Paulo

Moradores observaram a movimentação e chamaram a polícia

Estadão Conteúdo
fonte

Familiares tentam socorrer vítima, mas não tiveram sucesso (O Liberal / Arquivo)

Criminosos tentaram assaltar residências na madrugada desta sexta-feira, 19, no Morumbi, na divisa com a Vila Sônia, zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar (PM), uma pessoa foi detida e as buscas na região continuam para localizar os outros assaltantes que conseguiram fugir.

Conforme a PM, durante a fuga, eles saíram pulando pelos telhados das residências da região. Helicóptero Águia da corporação realiza buscas, assim como viaturas que permanecem nas proximidades da ocorrência.

Ainda de acordo com a polícia, eles tentaram acessar imóveis a partir da unidade de ensino, mas moradores observaram a movimentação e chamaram a polícia. A pessoa detida foi encaminhada para o 89° Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada.

Quadrilha especializada

Na terça-feira, 16, uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar resultou na desarticulação de uma quadrilha especializada em roubos a residências na região do Morumbi.

No total, sete homens, entre 20 e 30 anos, foram presos, e um adolescente, de 17, foi apreendido por envolvimento nos crimes.

"A ação aconteceu após os criminosos roubarem uma casa na região. Um morador, que não estava no local no momento do crime, viu os criminosos pela câmera de segurança e acionou a Polícia Militar", de acordo com o governo estadual.

O caso foi registrado 89° Distrito Policial, no Jardim Taboão.

