VÍDEO: Criança de 4 anos é esquecida por funcionários e trancada em creche por mais de 1h

Um menino de quatro anos acabou sendo esquecido por mais de uma hora na creche, o Centro de Educação Infantil Sirlene Maria no Nascimento, localizada na cidade de Aiuaba, no Ceará (CE), no fim da tarde da última terça-feira (12).

De acordo com relatos dos familiares, o garoto frequenta a unidade de ensino no período da manhã e retorna para casa em um ônibus escolar após as 17 horas. Entretanto, o menino acabou não retornando o que causou estranhamento na mãe, que percebeu que ele não estava entre os alunos no transporte. Ao serem questionadas, as cuidadoras informaram que ele não estava no veículo.

VEJA MAIS

A situação foi registrada pelos familiares do garoto, que foram ao local em busca dele. Revoltados com a situação, os pais da criança aparecem entrando na unidade escolar, percorrendo pelos corredores, acompanhados de duas funcionárias. Como mostra o vídeo abaixo:

Veja o vídeo

Os pais seguem andando em busca da criança e, após abrir vários portões que estavam trancados, uma das funcionárias localizou o menino em uma sala escura do prédio da área do centro infantil.

Em nota, a Prefeitura de Aiuaba comunicou que os funcionários que tiveram participação no ocorrido foram afastados do cargo e, uma sindicância foi aberta para apurar possíveis responsabilidades de outros servidores.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)