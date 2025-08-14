VÍDEO: Criança de 4 anos é esquecida por funcionários e trancada em creche por mais de 1h
Em nota, a Prefeitura de Aiuaba (CE) comunicou que os funcionários que tiveram participação no ocorrido foram afastados do cargo e, uma sindicância foi aberta para apurar possíveis responsabilidades de outros servidores.
Um menino de quatro anos acabou sendo esquecido por mais de uma hora na creche, o Centro de Educação Infantil Sirlene Maria no Nascimento, localizada na cidade de Aiuaba, no Ceará (CE), no fim da tarde da última terça-feira (12).
De acordo com relatos dos familiares, o garoto frequenta a unidade de ensino no período da manhã e retorna para casa em um ônibus escolar após as 17 horas. Entretanto, o menino acabou não retornando o que causou estranhamento na mãe, que percebeu que ele não estava entre os alunos no transporte. Ao serem questionadas, as cuidadoras informaram que ele não estava no veículo.
A situação foi registrada pelos familiares do garoto, que foram ao local em busca dele. Revoltados com a situação, os pais da criança aparecem entrando na unidade escolar, percorrendo pelos corredores, acompanhados de duas funcionárias. Como mostra o vídeo abaixo:
Os pais seguem andando em busca da criança e, após abrir vários portões que estavam trancados, uma das funcionárias localizou o menino em uma sala escura do prédio da área do centro infantil.
