Menino tem a perna quebrada durante briga em creche; MP investiga

O Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio da Promotoria de Justiça de Peruíbe, abriu investigação sobre um incidente ocorrido em uma creche do município do litoral paulista. Na última quinta-feira (28), uma criança sofreu fratura na perna após se envolver em uma briga com outro aluno da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Jardim Veneza.

A Prefeitura de Peruíbe informou que acompanha a situação por meio das Secretarias de Educação e Saúde. Segundo a administração municipal, foi instaurada apuração interna, com pedido de imagens da unidade e contato com a família. O aluno também teve a transferência atendida conforme solicitação dos responsáveis.

"A Secretaria de Educação já instaurou apuração interna, com solicitação de imagens e registros da unidade, além de contato direto com a família, que teve a transferência do aluno atendida conforme solicitado", disse a gestão municipal.

Menino foi atendido na UPA de Peruíbe

De acordo com o MPSP, a criança recebeu atendimento inicial na UPA 24h do município e, posteriormente, foi encaminhada para acompanhamento especializado. Documentos médicos apresentados ao órgão confirmam que o menino sofreu fratura de tíbia, osso da região da canela. "Documentos médicos anexados à investigação confirmam que o menino sofreu uma fratura de tíbia (ruptura do osso da canela)", disse o órgão.

A Prefeitura informou que a UPA de Peruíbe, classificada como Porte 1, não tem obrigatoriedade de manter ortopedista de plantão, embora o serviço esteja disponível em mais de 70% do tempo. A gestão explicou que, nesses casos, a orientação é internar o paciente e solicitar transferência pelo sistema estadual.

A mãe, no entanto, optou por conduzir o filho por meios próprios. No dia 30, ele retornou à unidade já com imobilização, passou por acompanhamento pediátrico e ortopédico e segue em tratamento.

Conselho Tutelar e MP acompanham o caso

O Conselho Tutelar de Peruíbe foi acionado e realiza os encaminhamentos necessários, respeitando o sigilo previsto em casos que envolvem crianças e adolescentes.

O MPSP requisitou informações à EMEI Jardim Veneza, à Secretaria Municipal de Educação e ao Conselho Tutelar, incluindo relatórios de atendimento, protocolos de emergência e dados sobre a fiscalização das unidades escolares.

Segundo o órgão, a apuração busca esclarecer possível violação dos direitos da criança, especialmente quanto à integridade física e ao dever de cuidado da instituição.

Polícia orientou mãe a formalizar reclamação

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a Delegacia de Peruíbe atendeu prontamente a mãe da criança. Na ocasião, ela relatou um desentendimento entre alunos, sem mencionar agressão.

Após avaliar a situação, a equipe orientou a mãe a formalizar reclamação junto à Secretaria de Educação do município e ao Conselho Tutelar. Até o momento, não há registro do caso em sistema online.