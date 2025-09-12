Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Empresário morto em Castanhal: ‘ambição’ pode ter sido a motivação para o assassinato, diz PC

O mandante do homicídio de Estevão Neves Pinto seria o sócio da vítima, o empresário Rafael Mota Ribeiro, apontado como responsável pelo planejamento, logística e execução do assassinato

O Liberal
fonte

A imagem mostra o empresário Estevão Neves Pinto, que foi morto a tiros em Castanhal. (Foto: Redes Sociais)

As investigações sobre o assassinato de Estevão Neves Pinto, empresário morto em Castanhal na última sexta-feira (5), apontam que a motivação para o crime pode ter sido ‘ambição’. A informação foi divulgada pela Polícia Civil durante uma coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (12), no município onde o homicídio ocorreu. De acordo com a PC, Rafael Mota Ribeiro, que era sócio da vítima e está preso preventivamente após ser apontado como suposto mandante do crime, seria beneficiado em questões comerciais referentes a vendas de peças de motos e bicicletas.

O delegado Pedro Rocha, da Delegacia de Homicídios de Castanhal, explicou que a linha de investigação aponta para o interesse financeiro como principal motivação. “É uma temática que ainda temos que aprofundar. Mas, até o momento, o que a polícia civil colheu é que é unicamente a ambição. Até o momento, o que nós esclarecemos é que a motivação foi ambição. A vítima era representante de marcas famosas de peças e o Rafael funcionava como um preposto, com acesso à carteira de clientes e à confiança da vítima e da família. Com a morte de Estevão, ele naturalmente teria uma ascensão no ramo”, destacou.

image A imagem mostra o delegado Pedro Rocha ao lado do superintendente Thiago Dias, durante a coletiva de imprensa em Castanhal. (Foto: Patrícia Baía / Especial para O Liberal)

Segundo o delegado, o próprio Rafael relatou em depoimento que, logo após a morte do sócio, chegou a ser procurado por fornecedores para assumir o lugar dele nos negócios. “Ele disse que recusou naquele momento por considerar delicado, mas isso só reforça a linha de investigação de que a motivação foi puramente por ambição, já que não havia desavenças pessoais entre os dois”, afirmou Rocha.

O delegado também informou que havia uma suposta dívida entre Estevão e o suposto mandante do homicídio. “Fala-se em dívida, mas o que o Rafael nos relatou era algo mínimo, que poderia ser coberto com os percentuais que recebia. Não vemos isso como fator decisivo”, explicou.

Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito chegou a comparecer ao velório e se mostrou solidário com os familiares da vítima. Ele também participou de reuniões posteriores para tratar sobre os negócios, o que, para os investigadores, foi uma tentativa de manter aparências.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

empresário morto em castanhal
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Empresário morto em Castanhal: ‘ambição’ pode ter sido a motivação para o assassinato, diz PC

O mandante do homicídio de Estevão Neves Pinto seria o sócio da vítima, o empresário Rafael Mota Ribeiro, apontado como responsável pelo planejamento, logística e execução do assassinato

12.09.25 12h35

APREENSÃO DE DROGAS

Carga de 26 kg de skunk é apreendida escondida em ônibus na BR-316, em Santa Maria do Pará

O droga foi encontrada na noite de quinta-feira (11), armazenada em uma caixa de papelão no compartimento de bagagens do coletivo

12.09.25 12h15

INVESTIGAÇÃO

Empresário morto em Castanhal: sócio da vítima teria ajudado na fuga de atirador, diz PC

O investigado teria conduzido um automóvel para ajudar os assassinos a saírem da cidade após o homicídio de Estevão Neves Pinto

12.09.25 11h45

Homicídio

Adolescente de 13 anos é acusada de matar a mãe em casa com ajuda do namorado

As investigações indicam que a vítima foi esganada pelos jovens

12.09.25 10h56

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Investigação

Polícia Civil prende atirador e mandante do homicídio de empresário em Castanhal

 O inquérito policial segue em andamento para localizar e prender outros dois envolvidos no crime

11.09.25 20h31

ACIDENTE

Colisão entre dois carros de passeio, moto e carreta causa congestionamento na BR-316, em Marituba

O acidente foi registrado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (12)

12.09.25 9h00

EITA!

Empresário morto em Castanhal: Sócio é suspeito de ser o mandante do crime, diz polícia

Rafael Mota Ribeiro foi preso nesta quinta-feira (11). Além dele, um segundo suspeito também foi capturado no momento em que tentava fugir para São Paulo

11.09.25 21h59

INVESTIGAÇÃO

Empresário morto em Castanhal: sócio da vítima teria ajudado na fuga de atirador, diz PC

O investigado teria conduzido um automóvel para ajudar os assassinos a saírem da cidade após o homicídio de Estevão Neves Pinto

12.09.25 11h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda