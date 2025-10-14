Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é morto a tiros dentro de oficina em Abaetetuba

O crime ocorreu na tarde de segunda-feira (13/10), quando a vítima foi surpreendida por homens que chegaram em um carro branco

O Liberal
fonte

Homem é morto a tiros dentro de oficina em Abaetetuba. (Foto: Portal Manchete)

Um homem identificado como Edinaldo Domingos da Silva foi assassinado a tiros dentro de uma oficina em Abaetetuba, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na tarde de segunda-feira (13/10), na travessa Tiradentes, centro comercial do município. Segundo as informações iniciais, a vítima teria sido surpreendida por dois homens armados que chegaram em um carro branco.

Os relatos preliminares são de que o crime ocorreu por volta de 15h20, quando Edinaldo, que era o proprietário do estabelecimento, estava sentado na porta do local. Os suspeitos chegaram, teriam descido do veículo e efetuado vários disparos contra a vítima. Os homens fugiram logo após o crime.

Testemunhas ainda acionaram uma ambulância do Corpo de Bombeiros para tentar socorrer Edinaldo. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Rosa, onde a equipe médica confirmou a morte. Os relatos preliminares indicam que a vítima estaria sendo ameaçada. Tudo teria iniciado após um suposto desentendimento envolvendo a compra de um veículo. No entanto, somente as investigações policiais poderão esclarecer os reais motivos para o homicídio. Ainda não há informações sobre a autoria do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homicídio em abaetetuba

homem é morto a tiros
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

CRIME AMBIENTAL

Homem é preso ao descartar lixo irregularmente no canal do Tucunduba, em Belém

A detenção ocorreu duas horas após a limpeza do local; ele foi autuado em flagrante na Demapa

14.10.25 11h22

ACIDENTE

Casal morre após colisão entre rabetas em Breves, no Marajó

O acidente foi registrado na noite do último sábado (11), na comunidade Vila Nova

14.10.25 11h21

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros dentro de oficina em Abaetetuba

O crime ocorreu na tarde de segunda-feira (13/10), quando a vítima foi surpreendida por homens que chegaram em um carro branco

14.10.25 10h35

BRASIL

Serial killer brasileira: jovem é suspeita de matar 4 pessoas; entenda o caso

Ana Paula Veloso Fernandes, de 36 anos, é estudante de Direito e está presa, acusada de envenenamentos em São Paulo e no Rio de Janeiro

14.10.25 10h21

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

BRASIL

Serial killer brasileira: jovem é suspeita de matar 4 pessoas; entenda o caso

Ana Paula Veloso Fernandes, de 36 anos, é estudante de Direito e está presa, acusada de envenenamentos em São Paulo e no Rio de Janeiro

14.10.25 10h21

HOMICÍDIO

‘Borracheiro’ é morto a tiros enquanto dormia em hotel de Itaituba

O crime ocorreu na madrugada de segunda-feira (13), na comunidade do Sudário

14.10.25 9h08

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros dentro de oficina em Abaetetuba

O crime ocorreu na tarde de segunda-feira (13/10), quando a vítima foi surpreendida por homens que chegaram em um carro branco

14.10.25 10h35

HOMICÍDIO

PM assassinado em romaria deixa filha bebê: 'Morreu por ser policial'

O soldado não foi a única vítima da violência durante as romarias para o santuário em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida

13.10.25 20h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda