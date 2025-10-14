Homem é morto a tiros dentro de oficina em Abaetetuba

Um homem identificado como Edinaldo Domingos da Silva foi assassinado a tiros dentro de uma oficina em Abaetetuba, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na tarde de segunda-feira (13/10), na travessa Tiradentes, centro comercial do município. Segundo as informações iniciais, a vítima teria sido surpreendida por dois homens armados que chegaram em um carro branco.

Os relatos preliminares são de que o crime ocorreu por volta de 15h20, quando Edinaldo, que era o proprietário do estabelecimento, estava sentado na porta do local. Os suspeitos chegaram, teriam descido do veículo e efetuado vários disparos contra a vítima. Os homens fugiram logo após o crime.

Testemunhas ainda acionaram uma ambulância do Corpo de Bombeiros para tentar socorrer Edinaldo. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Rosa, onde a equipe médica confirmou a morte. Os relatos preliminares indicam que a vítima estaria sendo ameaçada. Tudo teria iniciado após um suposto desentendimento envolvendo a compra de um veículo. No entanto, somente as investigações policiais poderão esclarecer os reais motivos para o homicídio. Ainda não há informações sobre a autoria do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.