Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é preso ao descartar lixo irregularmente no canal do Tucunduba, em Belém

A detenção ocorreu duas horas após a limpeza do local; ele foi autuado em flagrante na Demapa

Dilson Pimentel
fonte

O homem de 45 anos foi detido após ser flagrado descartando lixo de forma irregular nas proximidades do canal do Tucunduba, em Belém (Foto: Divulgação/Ascom Sezel)

Um homem de 45 anos foi detido após ser flagrado descartando lixo de forma irregular nas proximidades do canal do Tucunduba. A prisão em flagrante, por crime ambiental, ocorreu na segunda-feira (13). A detenção é resultado da operação de fiscalização coordenada pela Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) e Guarda Municipal de Belém (GMB).

A prisão ocorreu durante uma ação de prevenção aos crimes ambientais na capital paraense. O infrator foi pego em flagrante delito ao lançar resíduos em uma área conhecida como um grande ponto crítico de descarte ilegal, próximo ao Residencial Liberdade II, no bairro da Terra Firme. Segundo o Coronel Marcos Lopes, diretor de limpeza urbana da Sezel e coordenador da operação, o flagrante se deu apenas duas horas após a limpeza completa do local.

“Nós limpamos todo esse ponto, das 11 às 12 horas e às 14 horas, e o infrator apareceu para lançar os resíduos de forma criminosa. O descarte foi feito de forma incorreta mesmo havendo um container para o depósito adequado de lixo nas proximidades do local”, informou. O homem foi imediatamente conduzido à Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa). A delegada Letícia Silva de Abreu, da Demapa, lavrou a prisão em flagrante do infrator.

O descarte irregular de resíduos em áreas públicas é tipificado pela Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), que prevê pena de até cinco anos de reclusão e multa para quem causar poluição ou realizar o despejo ilegal.

VEJA MAIS:

image Motorista é preso em flagrante ao despejar lixo em área pública no Guamá
O ato configura crime ambiental, conforme a Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), que prevê pena de até cinco anos de reclusão e multa

image Quatro pessoas são presas suspeitas de descarte irregular de lixo em Belém
Três suspeitos foram detidos no bairro da Terra Firme e uma no bairro do Guamá

Operação para coibir o crime ambiental

A área do Tucunduba tem sido um dos alvos prioritários do programa “Belém em Ordem”, que tem entre os principais objetivos reduzir os pontos de lixo na cidade e garantir mais segurança sanitária. Essa operação, que conta com 20 agentes da Guarda Municipal de Belém, tem intensificado a fiscalização em trechos das avenidas Tucunduba, Perimetral e Bernardo Sayão, com alto índice de descarte ilegal por parte da população.

Desde o início da ação, no final de setembro, já foram registradas onze prisões por descarte irregular, sendo oito delas em flagrante, segundo o coronel Marco Lopes. Devido ao aumento das ocorrências, as Polícias Civil e Militar foram acionadas para atuar em conjunto, inclusive em períodos noturnos, nos quais muitos casos vinham sendo registrados.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homem é preso ao descartar lixo irregularmente no canal do tucunduba, em belém

crime ambiental

jornal amazônia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

CRIME AMBIENTAL

Homem é preso ao descartar lixo irregularmente no canal do Tucunduba, em Belém

A detenção ocorreu duas horas após a limpeza do local; ele foi autuado em flagrante na Demapa

14.10.25 11h22

ACIDENTE

Casal morre após colisão entre rabetas em Breves, no Marajó

O acidente foi registrado na noite do último sábado (11), na comunidade Vila Nova

14.10.25 11h21

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros dentro de oficina em Abaetetuba

O crime ocorreu na tarde de segunda-feira (13/10), quando a vítima foi surpreendida por homens que chegaram em um carro branco

14.10.25 10h35

BRASIL

Serial killer brasileira: jovem é suspeita de matar 4 pessoas; entenda o caso

Ana Paula Veloso Fernandes, de 36 anos, é estudante de Direito e está presa, acusada de envenenamentos em São Paulo e no Rio de Janeiro

14.10.25 10h21

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

BRASIL

Serial killer brasileira: jovem é suspeita de matar 4 pessoas; entenda o caso

Ana Paula Veloso Fernandes, de 36 anos, é estudante de Direito e está presa, acusada de envenenamentos em São Paulo e no Rio de Janeiro

14.10.25 10h21

HOMICÍDIO

‘Borracheiro’ é morto a tiros enquanto dormia em hotel de Itaituba

O crime ocorreu na madrugada de segunda-feira (13), na comunidade do Sudário

14.10.25 9h08

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros dentro de oficina em Abaetetuba

O crime ocorreu na tarde de segunda-feira (13/10), quando a vítima foi surpreendida por homens que chegaram em um carro branco

14.10.25 10h35

HOMICÍDIO

PM assassinado em romaria deixa filha bebê: 'Morreu por ser policial'

O soldado não foi a única vítima da violência durante as romarias para o santuário em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida

13.10.25 20h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda