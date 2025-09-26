Capa Jornal Amazônia
Quatro pessoas são presas suspeitas de descarte irregular de lixo em Belém

Três suspeitos foram detidos no bairro da Terra Firme e uma no bairro do Guamá

O Liberal
fonte

Quatro pessoas são presas suspeitas de descarte irregular de lixo em Belém. (Foto: Agência Belém)

Quatro pessoas foram presas ao serem flagradas realizando o descarte irregular de lixo em Belém, na quinta-feira (25). A ação ocorreu durante uma operação da Prefeitura para combater o despejo de resíduos em vias públicas. Três prisões aconteceram no bairro da Terra Firme e uma no Guamá.

A ação foi realizada pelas equipes da Ordem Pública, da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) e da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), que atuaram na operação.

Prisões

Dois homens foram presos no Residencial Liberdade, na avenida Tucunduba, bairro da Terra Firme. Eles estavam em um carro que puxava um reboque com quantidade significativa de entulho. A dupla foi abordada e detida. O veículo e o reboque foram apreendidos.

image Ação da prefeitura de Belém flagra descarte irregular de lixo nas ruas. (Foto: Divulgação)

O outro flagrante, também na avenida Tucunduba e no mesmo bairro, foi o de um homem que descartava entulhos no meio da via movimentada. Momentos antes de cometer o crime, equipes da concessionária de limpeza urbana estavam no local com ações de limpeza, o que não inibiu a ação do suspeito.

A quarta prisão aconteceu na avenida José Bonifácio com a avenida Bernardo Sayão, nos limites do bairro do Guamá. O suspeito foi flagrado jogando restos de materiais de construção quando foi abordado por agentes da Guarda Municipal de Belém (GMB). Ele foi detido e teve o carrinho de mão apreendido.

Não houve desacato às autoridades e nenhum dos quatro detidos apresentou resistência durante as abordagens. Todos foram conduzidos e apresentados na Seccional Urbana do Guamá, onde serão submetidos aos procedimentos cabíveis e estarão à disposição da Justiça.

Punição

A operação da Prefeitura de Belém contou com 12 agentes da Guarda Municipal de Belém (GMB) e o apoio das equipes da Sezel, que atuaram com quatro motos, uma viatura e cinco carros.

image Suspeito é flagrado descartando lixo em uma rua de Belém. (Foto: Divulgação)

Os agentes estiveram em diferentes pontos estratégicos da cidade ao longo da manhã de hoje: Canal do Tucunduba; José Bonifácio com Bernardo Sayão; avenida Perimetral; Praça Princesa Isabel; e avenida Pedro Álvares Cabral. Todos os locais mapeados estão entre os mais de 200 pontos de descarte irregular de lixo.

A operação atendeu à Lei de Crimes Ambientais 9.605/1998. Os quatro suspeitos foram detidos com base no artigo 54 da Lei, que tipifica o crime de causar poluição de qualquer natureza em níveis que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem mortandade de animais ou destruição significativa da flora. A pena prevista é de reclusão de um a quatro anos e multa.

