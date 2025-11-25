Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Comerciante morre em acidente na rodovia Transamazônica; 3 pessoas ficam feridas

A Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente e investiga possíveis responsabilidades

O Liberal
fonte

Comerciante morre em acidente na rodovia Transamazônica; 3 pessoas ficaram feridas. (Reprodução/ site Correio de Carajás)

A comerciante Eliana Regina de Souza, de 53 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na noite de segunda-feira (24), na rodovia Transamazônica (BR-230), nas proximidades do Distrito de Maracajá, zona rural de Novo Repartimento, no sudeste do Pará. A colisão, que envolveu dois veículos utilitários, ocorreu por volta das 18h30 e deixou outras três pessoas feridas.

De acordo com informações do site Correio de Carajás, Eliana estava a bordo de uma Renault Oroch quando o veículo colidiu de frente com uma caminhonete conduzida por Antônio Sirineu. No momento do impacto, os dois veículos seguiam em sentidos opostos.

Imagens registradas no local mostram a violência da colisão, que comprometeu completamente a parte dianteira de ambos os veículos, deixando peças espalhadas pela rodovia. Após o impacto, os carros saíram da pista.

Eliana, que era proprietária de um bar na Vila Arataú, em Novo Repartimento, ficou presa às ferragens e morreu no local do acidente. Na caminhonete, o motorista e duas passageiras tiveram ferimentos leves.

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias da colisão e apurar possíveis responsabilidades. Até o momento, não foram divulgadas informações adicionais sobre os fatores que podem ter contribuído para o acidente.

