Tragédia na BR-010: Colisão deixa vítimas e veículos em chamas na noite desta segunda (24)

Um grave acidente foi registrado no início da noite desta segunda-feira (24) na BR-010, nas proximidades de Aurora do Pará, no nordeste paraense. Segundo as primeiras informações policiais, um carro de passeio colidiu frontalmente com uma carreta por volta das 19h30. Com o impacto, os dois veículos caíram em uma ribanceira e pegaram fogo. Uma pessoa morreu no local.

Informações iniciais levantadas pela Polícia Civil apontam que o carro menor teria tentado realizar uma ultrapassagem malsucedida, provocando a colisão. As circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas pela delegacia do município.

O motorista da carreta, natural de Marabá, conseguiu sair do veículo antes que as chamas se alastrassem e se apresentou espontaneamente à polícia para prestar depoimento. Ele seguia em direção a Castanhal, onde buscaria cargas para transportar a outro destino que não foi detalhado.

A perícia foi acionada ainda durante a noite. De forma preliminar, a Polícia Científica identificou que havia pelo menos um corpo dentro do carro de passeio. No entanto, devido ao avançado estado de carbonização, não foi possível determinar se a vítima era homem ou mulher. Apenas um exame de DNA poderá confirmar a identificação.

O automóvel foi totalmente consumido pelas chamas, o que impossibilitou a identificação do modelo e das placas.

Até por volta das 23h, a ocorrência ainda estava em andamento. Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no rescaldo e na contenção das chamas, enquanto peritos e investigadores da Polícia Civil realizavam diligências para esclarecer o acidente.