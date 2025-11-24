Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Tragédia na BR-010: Colisão deixa vítimas e veículos em chamas na noite desta segunda (24)

Ainda não há maiores detalhes sobre mortos ou feridos

O Liberal
fonte

Equipes de segurança e resgate devem ser acionadas para atender a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente. As autoridades ainda não divulgaram informações oficiais sobre o caso. (Reprodução/ redes sociais)

Um grave acidente foi registrado no início da noite desta segunda-feira (24) na BR-010, nas proximidades de Aurora do Pará, no nordeste paraense. Segundo as primeiras informações policiais, um carro de passeio colidiu frontalmente com uma carreta por volta das 19h30. Com o impacto, os dois veículos caíram em uma ribanceira e pegaram fogo. Uma pessoa morreu no local.

Informações iniciais levantadas pela Polícia Civil apontam que o carro menor teria tentado realizar uma ultrapassagem malsucedida, provocando a colisão. As circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas pela delegacia do município.

O motorista da carreta, natural de Marabá, conseguiu sair do veículo antes que as chamas se alastrassem e se apresentou espontaneamente à polícia para prestar depoimento. Ele seguia em direção a Castanhal, onde buscaria cargas para transportar a outro destino que não foi detalhado.

A perícia foi acionada ainda durante a noite. De forma preliminar, a Polícia Científica identificou que havia pelo menos um corpo dentro do carro de passeio. No entanto, devido ao avançado estado de carbonização, não foi possível determinar se a vítima era homem ou mulher. Apenas um exame de DNA poderá confirmar a identificação.

O automóvel foi totalmente consumido pelas chamas, o que impossibilitou a identificação do modelo e das placas.

Até por volta das 23h, a ocorrência ainda estava em andamento. Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no rescaldo e na contenção das chamas, enquanto peritos e investigadores da Polícia Civil realizavam diligências para esclarecer o acidente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

acidente na br-010

colisão entre veículos

carro pega fogo
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

QUE TAL?

Duas mulheres são detidas por embriaguez e desacato em Parauapebas

As duas foram encaminhadas para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde prestaram esclarecimentos sobre as condutas

25.11.25 22h55

POLÍCIA

Comerciante morre em acidente na rodovia Transamazônica; 3 pessoas ficam feridas

A Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente e investiga possíveis responsabilidades

25.11.25 21h44

Estelionato

Homem é preso por se passar pela mãe morta e tentar manter aposentadoria

As imagens de câmeras de segurança ajudaram a reforçar as suspeitas da fraude

25.11.25 21h23

POLÍCIA

Justiça Paraense acolhe denúncia contra médico acusado de tentar matar ex-namorada em Belém

Felipe Almeida Nunes, 30 anos, está preso preventivamente na Unidade de Custódia e Reinserção de Marituba III desde 31 de outubro

25.11.25 21h00

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

A CASA CAIU

Foragido de Manaus é preso por homicídio e tortura após se envolver em acidente no Pará

​José Luiz Alves de Souza, 44 anos, foi levado para a 20ª Seccional de Polícia Civil, onde o boletim de ocorrência foi registrado

02.07.23 17h03

POLÍCIA

MP denuncia médico que arrastou namorada com carro por mais de um quarteirão em Belém

Segundo o Ministério Público do Pará, o automóvel empurrou a mulher por aproximadamente 244 metros

24.11.25 17h25

QUE TAL?

Duas mulheres são detidas por embriaguez e desacato em Parauapebas

As duas foram encaminhadas para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde prestaram esclarecimentos sobre as condutas

25.11.25 22h55

Estelionato

Homem é preso por se passar pela mãe morta e tentar manter aposentadoria

As imagens de câmeras de segurança ajudaram a reforçar as suspeitas da fraude

25.11.25 21h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda