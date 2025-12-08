Homem é preso por tentativa de homicídio e agredir investigador da Polícia Civil com pá em Tucuruí

Um homem, de nome não revelado, foi preso em flagrante no domingo (7/12), suspeito de tentativa de homicídio e lesão corporal em Tucuruí, no sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, ele teria efetuado disparos de arma de fogo contra uma pessoa na madrugada do mesmo dia, em frente a um bar do município, e depois agredido um investigador da instituição com uma pá.

O suspeito foi localizado na casa dele, no bairro Santa Mônica. Segundo a Polícia Civil, durante a abordagem, ele resistiu à prisão, agrediu um investigador com uma pá e causou lesões na mão esquerda e nas costas do policial. Foi necessário o apoio da Polícia Militar para contê-lo.

A Polícia Civil também disse que, durante a condução à delegacia, o suspeito se manteve alterado, afirmando ter efetuado os disparos, e danificou a viatura da instituição ao chutar a grade do camburão e a fechadura do veículo.

O homem foi encaminhado à unidade policial para as medidas cabíveis e permanece à disposição da Justiça.