Polícia Civil investiga assassinato de jovem autista em Santa Isabel do Pará

A Polícia Civil (PC) investiga o assassinato de um jovem autista ocorrido na madrugada da última segunda-feira (02), em Santa Isabel. O jovem Lucas Abreu foi executado com tiros na cabeça vindos de um carro preto quando andava pela rua Roseira Santos, no bairro Jardim Miraí, no município da Região Metropolitana de Belém (RMB). O caso está sendo investigado em sigilo.

Um vídeo de uma câmera de segurança mostra Lucas caminhando sozinho na noite, quando os criminosos se aproximaram lentamente por trás do rapaz e atiram três ou quatro vezes. O rapaz morreu na hora sem a possibilidade de ser socorrido. A Polícia Militar (PM) esteve na área e isolou o local para os procedimentos iniciais.

De acordo com relatos de familiares à polícia, Lucas tinha sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e enfrentava problemas psiquiátricos. Os parentes disseram que o jovem nunca teve envolvimento com atividades criminosas e era uma boa pessoa. O jovem também não bebia ou usava drogas. A motivação do homicídio ainda é desconhecida.

Segundo moradores do bairro do Miraí, cinco pessoas foram assassinadas na localidade no último ano.