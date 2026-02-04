Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Polícia Civil investiga assassinato de jovem autista em Santa Isabel do Pará

Jovem Lucas Abreu caminhava sozinho na rua Roseira Santos, quando foi executado com tiros na cabeça de um carro preto

O Liberal
fonte

Criminosos mataram jovem autista Lucas Abreu na madrugada da última segunda-feira (02), em Santa Isabel do Pará. (Reprodução Redes Sociais)

A Polícia Civil (PC) investiga o assassinato de um jovem autista ocorrido na madrugada da última segunda-feira (02), em Santa Isabel. O jovem Lucas Abreu foi executado com tiros na cabeça vindos de um carro preto quando andava pela rua Roseira Santos, no bairro Jardim Miraí, no município da Região Metropolitana de Belém (RMB). O caso está sendo investigado em sigilo.

Um vídeo de uma câmera de segurança mostra Lucas caminhando sozinho na noite, quando os criminosos se aproximaram lentamente por trás do rapaz e atiram três ou quatro vezes. O rapaz morreu na hora sem a possibilidade de ser socorrido. A Polícia Militar (PM) esteve na área e isolou o local para os procedimentos iniciais.

De acordo com relatos de familiares à polícia, Lucas tinha sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e enfrentava problemas psiquiátricos. Os parentes disseram que o jovem nunca teve envolvimento com atividades criminosas e era uma boa pessoa. O jovem também não bebia ou usava drogas. A motivação do homicídio ainda é desconhecida.

Segundo moradores do bairro do Miraí, cinco pessoas foram assassinadas na localidade no último ano.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

morte de jovem autista

homicídio

santa isabel do pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Operação 'Veredicto' cumpre mandados de prisão e busca e apreensão, em Canaã dos Carajás

Três homens foram presos na última terça-feira (03), no município da região sudeste do Pará

04.02.26 15h40

POLÍCIA

Polícia Civil investiga assassinato de jovem autista em Santa Isabel do Pará

Jovem Lucas Abreu caminhava sozinho na rua Roseira Santos, quando foi executado com tiros na cabeça de um carro preto

04.02.26 14h51

Operação Stella Secunda

Homem é preso em flagrante por armazenar conteúdo de abuso sexual infantojuvenil em Belém

Prisão ocorreu durante a segunda fase da Operação Stella Secunda, no bairro de Fátima

04.02.26 12h34

ACIDENTE

Carreta com bois tomba na PA-256 e animais ficam espalhados na via, em Paragominas

O acidente foi registrado nesta quarta-feira (4).

04.02.26 11h56

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de envolvimento na morte de ex-candidato a vereador é preso em Ananindeua

Investigado é apontado como principal alvo da Operação Nébula, que apura o homicídio de Edgar “Wolverine”

03.02.26 23h28

Operação Stella Secunda

Homem é preso em flagrante por armazenar conteúdo de abuso sexual infantojuvenil em Belém

Prisão ocorreu durante a segunda fase da Operação Stella Secunda, no bairro de Fátima

04.02.26 12h34

ACIDENTE

Carreta com bois tomba na PA-256 e animais ficam espalhados na via, em Paragominas

O acidente foi registrado nesta quarta-feira (4).

04.02.26 11h56

INVESTIGAÇÃO

Homem é morto a tiros ao fazer caminhada em Rondon do Pará

O crime ocorreu na Avenida Marechal Rondon

04.02.26 11h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda