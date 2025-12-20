morre casal atingido por carrocinha com sacos de cimento na rodovia arthur bernardes

O casal que sofreu um grave acidente de trânsito, na rodovia Arthur Bernardes, em Belém, morreu na manhã deste sábado (20). O casal estava em uma motocicleta quando foi atingido por uma carrocinha carregada com sacos de cimento que se desprendeu de um caminhão em movimento.

O impacto causou diversas fraturas nas vítimas. O casal caiu na rua, sendo socorrido, nesse primeiro momento, por pessoas que passavam pelo local. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a movimentação no local logo após o acidente, que ocorreu, no bairro da Pratinha, na manhã de sexta-feira (19). As vítimas foram identificadas como Elias da Conceição e Mariza Silva.

Em nota, divulgada ainda na sexta-feira, a Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente são apuradas pela Delegacia do Tapanã. E que as vítimas haviam sido socorridas e encaminhadas para atendimento médico. De acordo com as informações iniciais, a peça que atingiu as vítimas estava atrelada ao caminhão e se deslocou do veículo após um pneu estourar.

VEJA MAIS:

O motorista do caminhão foi conduzido até a unidade policial para prestar depoimento e responderá por lesão corporal culposa. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na investigação.

Na manhã deste sábado (20), a Polícia Civil informa que, com a confirmação da morte das vítimas, um inquérito foi instaurado pela Delegacia do Tapanã e o caso passa a ser investigado como homicídio culposo. Também em nota, a Polícia Científica do Pará informa que os corpos das vítimas foram periciados e liberados para os familiares.