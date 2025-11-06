PM prende homem e confisca drogas e simulacro de arma de fogo em Parauapebas

A Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu drogas e um simulacro de arma de fogo no início da tarde de quarta-feira (5/11) no bairro Betânia, em Parauapebas, região sudeste do estado. Segundo a PM, durante o patrulhamento na Rua Jerusalém, região conhecida como Morro do Céu Azul, os agentes avistaram dois homens que, ao notarem a aproximação da viatura, fugiram em direção a um terreno baldio.

Os militares iniciaram o acompanhamento, que terminou com a detenção de um dos suspeitos. O segundo homem conseguiu escapar após pular um muro, portando o que, ainda de acordo com a Polícia Militar, aparentava ser uma arma de fogo.

Em diligências posteriores, uma moradora relatou ter visto um homem entrando em um barraco abandonado nas proximidades. Durante buscas no imóvel, os militares encontraram uma máquina de lavar inoperante, dentro da qual havia um simulacro de arma de fogo de cor preta e 27 papelotes de maconha, pesando aproximadamente 54 gramas, prontos para comercialização.

Além das drogas e do simulacro, os policiais apreenderam um celular. Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas, juntamente com o acusado, para os procedimentos cabíveis.