Iate encalha e ameaça afundar no rio Tapajós em Santarém

Uma embarcação de três andares, identificada como iate Igaraporanga e registrada em Manaus (AM), corre risco de afundar no rio Tapajós, em frente à orla de Santarém, no oeste do Pará. O barco encalhou na manhã desta quarta-feira (05), quando estava ancorado.

O iate teria começado a inclinar para um dos lados (adernar) de forma inesperada, chamando a atenção de pessoas que estavam na orla e de outras embarcações que trafegavam pelo local. Segundo o blog do Xarope, da região de Oeste, o iate começou a inclinar e apresentar risco de naufrágio.

Não havia confirmação a quantidade de pessoas a bordo no momento do ocorrido. A Capitania dos Portos da Amazônia Ocidental (CPAO) teria sido acionada. A reportagem integrada do Grupo Liberal entrou em contato com a capitania e aguarda resposta. O espaço segue aberto.

Equipes técnicas estariam avaliando as condições da embarcação e os riscos de vazamento de combustível ou outros impactos ambientais no rio Tapajós. O iate Igaraporanga é conhecido na região por navegar entre Manaus e Santarém, sendo utilizado em viagens turísticas e particulares. Até o momento, as causas que levaram ao encalhe e à inclinação do barco ainda não foram oficialmente divulgadas.