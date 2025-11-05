Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Iate encalha e ameaça afundar no rio Tapajós em Santarém

Embarcação de três andares, nominada Igaraporanga, natural de Manaus, começou a virar na manhã desta quarta-feira (04).

O Liberal
fonte

Iate de três andares está encalhado com risco de afundar em Santarém. (Reprodução Redes Sociais)

Uma embarcação de três andares, identificada como iate Igaraporanga e registrada em Manaus (AM), corre risco de afundar no rio Tapajós, em frente à orla de Santarém, no oeste do Pará. O barco encalhou na manhã desta quarta-feira (05), quando estava ancorado.

O iate teria começado a inclinar para um dos lados (adernar) de forma inesperada, chamando a atenção de pessoas que estavam na orla e de outras embarcações que trafegavam pelo local. Segundo o blog do Xarope, da região de Oeste, o iate começou a inclinar e apresentar risco de naufrágio.

Não havia confirmação a quantidade de pessoas a bordo no momento do ocorrido. A Capitania dos Portos da Amazônia Ocidental (CPAO) teria sido acionada. A reportagem integrada do Grupo Liberal entrou em contato com a capitania e aguarda resposta. O espaço segue aberto.  

Equipes técnicas estariam avaliando as condições da embarcação e os riscos de vazamento de combustível ou outros impactos ambientais no rio Tapajós. O iate Igaraporanga é conhecido na região por navegar entre Manaus e Santarém, sendo utilizado em viagens turísticas e particulares. Até o momento, as causas que levaram ao encalhe e à inclinação do barco ainda não foram oficialmente divulgadas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

iate encalhado

Santarém

Rio Tapajós

pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

SEGURANÇA

PF impede mais de 30 tentativas de sobrevoo irregular de drones em áreas sensíveis da COP30

Entre as áreas monitoradas estão o Aeroporto Internacional de Belém, o Parque da Cidade, o Porto Outeiro, o Porto Miramar e os trajetos de deslocamento do presidente da República e de delegações oficiais.

05.11.25 19h04

POLÍCIA

Iate encalha e ameaça afundar no rio Tapajós em Santarém

Embarcação de três andares, nominada Igaraporanga, natural de Manaus, começou a virar na manhã desta quarta-feira (04).

05.11.25 18h56

POLÍCIA

Movimentos sociais repudiam morte de quebradeiras de coco em Novo Repartimento

Os grupos também pediram respostas das autoridades e que os suspeitos sejam encontrados e punidos

05.11.25 14h47

INCÊNDIO

Incêndio de grandes proporções em área de mata assusta moradores no Tenoné, em Belém

Em poucos minutos, as chamas podiam ser vistas a grande distância

05.11.25 13h57

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Caso Paulo Guilherme: antes de concluir laudo, Polícia Científica solicita exames complementares

A criança de seis anos foi encontrada morta dentro de uma mala no bairro da Marambaia, em Belém

05.11.25 13h22

POLÍCIA

PC deflagra operação que apura briga entre torcidas organizadas em Belém

A segunda fase da operação "Filhos da Ira" cumpriu quatro mandados de busca e apreensão. Na primeira fase, sete pessoas foram presas

05.11.25 13h34

POLÍCIA

Movimentos sociais repudiam morte de quebradeiras de coco em Novo Repartimento

Os grupos também pediram respostas das autoridades e que os suspeitos sejam encontrados e punidos

05.11.25 14h47

POLÍCIA

Suspeito de balear vigilante da UFPA morre em confronto com a polícia em Belém

O homem teria reagido a uma abordagem da Polícia Militar, quando foi baleado e não resistiu

04.11.25 23h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda