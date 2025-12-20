Capa Jornal Amazônia
Gabriel, o cachorro agredido por carroceiro em Icoaraci, recebe alta

A agressão ocorreu na manhã do dia 9 deste mês, na N3 do Conjunto Cohab

Dilson Pimentel
fonte

Gabriel, o cãozinho que foi apedrejado violentamente na cabeça, em Icoaraci, teve alta (Foto: Reprodução/Redes sociais do Au Family)

Gabriel, o cãozinho que foi apedrejado violentamente na cabeça, em Icoaraci, teve alta. "Depois de tanta dor, medo e crueldade, ele agora segue em recuperação, cercado de cuidado, proteção e respeito - tudo o que nunca deveria ter lhe faltado", disse Raquel Viana, fundadora do Au Family, um abrigo particular de animais em Belém, localizado na ilha de Outeiro. Ela postou a informação em suas redes sociais.

 

"Cada vida salva é um ato de resistência contra a violência. Gabriel vive porque vocês nos ajudaram a salvá-lo. E isso é enorme”, afirmou. A agressão ocorreu na manhã do dia 9 deste mês, na N3 do Conjunto Cohab, em Icoaraci, distrito da capital, e causou revolta nas redes sociais. Uma câmera de segurança registrou o ocorrido e mostrou o momento em que o homem passa pela via enquanto o animal corre pela calçada de uma igreja.

Ao notar a presença do cachorro, ele se abaixa, recolhe uma pedra e a arremessa contra o animal. Em seguida, recolhe o cão já ferido e o coloca sobre a carroça antes de deixar o local. O suspeito foi localizado pelas autoridades e levado para a Delegacia de Proteção Animal (Depa), vinculada à Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), onde passou pelos procedimentos legais.

VEJA MAIS:

image Gabriel, o cachorro agredido por carroceiro em Belém, apresenta melhora e já se alimenta sozinho
O caso ocorreu em Icoaraci; agressor foi preso mas, depois, liberado pela Justiça

image ONGs de Belém repudiam caso de cachorro atacado a pedradas por carroceiro em Icoaraci
O crime foi registrado nesta terça-feira (9) na N3, no Conjunto Cohab, em Icoaraci

O abandono, caracterizado pela negligência de deixar um animal sozinho por período prolongado, sem garantir as necessidades básicas (água, comida, abrigo, higiene e assistência veterinária), configura maus-tratos, conduta tipificada no artigo 32 da Lei Federal nº 9.605/98. Além disso, a Lei Sansão (Lei nº 14.064/2020) estabelece penas mais severas para crimes contra cães e gatos.

O carroceiro que foi preso por atacar o cachorro foi solto pelo Poder Judiciário no dia 10 deste mês. Ele havia sido detido em flagrante depois que uma câmera de segurança registrou o crime. A juíza Danielle Karen da Silveira Araújo Leite disse que, mesmo que o delito “seja grave e mereça reprovação social, especialmente pela crueldade contra animais”, não existem os requisitos para que seja decretada a prisão preventiva do suspeito, que no caso são o risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal. Já que o crime em questão é afiançável e o suspeito alegou viver em situação de rua e não ter condições de arcar com o pagamento da fiança, a magistrada concedeu a liberdade provisória ao suspeito.

 

